«Торпедо» одолело «Оренбург» в матче лидеров, «Краснодар-2» и «Нефтехимик» набрали по 3 очка

В центральном матче 12-го тура ФНЛ «Торпедо» принимало другого лидера, «Оренбург». Москвичи забили на 10-й минуте и за 9 минут до финального свистка (дубль на счету Мухаммада Султонова). Юрий Ковалёв быстро вернул интригу в игру, но гости не смогли ее спасти - 1:2.

Два мяча в параллельном матче забил Максим Кутовой и принес победу второй команде «Краснодара» над «Акроном» (2:0). «Нефтехимик» был сильнее «КАМАЗа» (1:0).