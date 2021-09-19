«Торпедо» одолело «Оренбург» в матче лидеров, «Краснодар-2» и «Нефтехимик» набрали по 3 очка

В центральном матче 12-го тура ФНЛ «Торпедо» принимало другого лидера, «Оренбург». Москвичи забили на 10-й минуте и за 9 минут до финального свистка (дубль на счету Мухаммада Султонова). Юрий Ковалёв быстро вернул интригу в игру, но гости не смогли ее спасти - 1:2.
Два мяча в параллельном матче забил Максим Кутовой и принес победу второй команде «Краснодара» над «Акроном» (2:0). «Нефтехимик» был сильнее «КАМАЗа» (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Султонов Мухаммад 10'
|(2:0) Султонов Мухаммад 81'
|85' Ковалёв Юрий (2:1)
Ботнарь Виталий • Евдокимов Андрей • Темников Иван • 29'Кожемякин Олег • 88'Самсонов Артём Владимирович 66' ( Каплиенко Александр ( 66') • Кравчук Андрей • Султонов Мухаммад 89' ( Адаев Владислав ( 89') • Енин Иван 79' 90' ( Рязанцев Александр ( 90') • Нетфуллин Равиль • Лебеденко Игорь 65' ( Полубояринов Данил ( 65') • Калмыков Амур
Запасные: Елисеев Илья • Прошкин Егор • Довбня Александр • Орехов Александр • Абдрашитов Тимур
Кеняйкин Алексей • Аюпов Тимур • Ойеволе Адессойе • Гойкович Ренато • Малых Андрей • 39'Капленко Кирилл • Mateo Stamatov 80' ( Эктов Александр ( 80' ) • 79'Миронов Алексей 80' ( Бреев Сергей ( 80') • Дьялло Абдулай 59' ( Титков Николай ( 59') • Ковалёв Юрий • 64'Фамейе Джоэль 87'
Запасные: Полетаев Владислав • Шаболин Артём • Воробьёв Илья • Гошев Евгений • Сычевой Владимир • Бидловский Давид • Прудников Николай
19 сентября.
Протокол игры
|Краснодар-2
|2:0
|Акрон
|(1:0) Кутовой Максим 44'
|(2:0) Кутовой Максим 58'
Ещенко Сергей • Исаенко Олег • Бородин Сергей Алексеевич • Иванов Дмитрий III • 13'Мацукатов Алекс • 89'Рейхмен Богдан 76' ( Стрельник Михаил ( 76' ) • 80'Якимов Вячеслав • 19'Кутовой Максим • Апеков Руслан 66' ( Воротников Илья Владимирович ( 66') • Манелов Ираклий 86' ( Сергеев Никита Вячеславович ( 86') • Волков Сергей Евгеньевич 66' ( Пивоваров Дмитрий ( 66')
Запасные: Кокарев Никита • Самко Владислав • Берснев Михаил • Литвинов Вячеслав
Волков Сергей • 55'Зуев Илья 46' ( Газданов Артур ( 46') • Савичев Константин • Килин Антон • Азаров Владимир 57' ( Гойло Никита ( 57') • Ефремов Дмитрий 73' ( Бабаев Владлен ( 73') • Чудин Иван • Песегов Евгений • 78'Сагуткин Даниил • Базелюк Константин 63' ( Гираев Карим ( 63' ) • 83'Ivan Rogac
Запасные: Потапов Андрей • Чистяков Никита • Нестеров Александр • 60'Делькин Артём
19 сентября.
Протокол игры
|КАМАЗ
|0:1
|Нефтехимик
|74' Шоркин Максим (0:1)
Баклов Олег • Морозов Сергей • Абазов Астемир 85' ( Зубаиров Данис ( 85') • Тесленко Егор • Аюкин Руслан 62' 81' ( Игнатенко Владислав ( 81') • Кириллов Юрий 71' ( Османов Редван ( 71') • Воронин Евгений • Свежов Виктор • Гаглоев Александр • Мусаев Тамерлан 71' ( Калугин Олег ( 71') • Бевеев Мингиян
Запасные: Казимир Михаил • Мамин Алексей
Голубев Андрей • Котов Павел • Шоркин Максим • Ширяев Максим • Юшин Александр 68' ( Котик Артём ( 68' ) • 76'Москвичёв Владимир • 90'Денисов Роман • 53'Хубаев Давид 33' 46' ( Бердников Алексей ( 46' ) • 90'Емельянов Данила 90' ( Arian Mrsulja ( 90') • Уридия Мераби 67' ( Данилин Максим Алексеевич ( 67') • Галиулин Вагиз 59' ( Нурисов Ильмир ( 59')
Запасные: Ситдиков Марат • Кеваев Григорий • Баранов Павел • Родионов Кирилл • Дворецков Филипп
19 сентября.