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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» одолело «Оренбург» в матче лидеров, «Краснодар-2» и «Нефтехимик» набрали по 3 очка

19 Сентября 2021 • 19:12 Комментировать
Краснодар-2
2:0
Акрон
окончен

В центральном матче 12-го тура ФНЛ «Торпедо» принимало другого лидера, «Оренбург». Москвичи забили на 10-й минуте и за 9 минут до финального свистка (дубль на счету Мухаммада Султонова). Юрий Ковалёв быстро вернул интригу в игру, но гости не смогли ее спасти - 1:2.

Два мяча в параллельном матче забил Максим Кутовой и принес победу второй команде «Краснодара» над «Акроном» (2:0). «Нефтехимик» был сильнее «КАМАЗа» (1:0).

Протокол игры  
Торпедо Москва 2:1 Оренбург
(1:0) Султонов Мухаммад 10'    
(2:0) Султонов Мухаммад 81'    
    85' Ковалёв Юрий (2:1)
Ботнарь Виталий Евдокимов Андрей Темников Иван   29' Кожемякин Олег   88' Самсонов Артём Владимирович   66' (Каплиенко Александр (   66') Кравчук Андрей Султонов Мухаммад   89' (Адаев Владислав (   89') Енин Иван   79'   90' (Рязанцев Александр (   90') Нетфуллин Равиль Лебеденко Игорь   65' (Полубояринов Данил (   65') Калмыков Амур
Запасные: Елисеев Илья Прошкин Егор Довбня Александр Орехов Александр Абдрашитов Тимур
Кеняйкин Алексей Аюпов Тимур Ойеволе Адессойе Гойкович Ренато Малых Андрей   39' Капленко Кирилл Mateo Stamatov   80' (Эктов Александр (   80'   79') Миронов Алексей   80' (Бреев Сергей (   80') Дьялло Абдулай   59' (Титков Николай (   59') Ковалёв Юрий   64' Фамейе Джоэль   87'
Запасные: Полетаев Владислав Шаболин Артём Воробьёв Илья Гошев Евгений Сычевой Владимир Бидловский Давид Прудников Николай
19 сентября.

 

Протокол игры  
Краснодар-2 2:0 Акрон
(1:0) Кутовой Максим 44'    
(2:0) Кутовой Максим 58'    
Ещенко Сергей Исаенко Олег Бородин Сергей Алексеевич Иванов Дмитрий III   13' Мацукатов Алекс   89' Рейхмен Богдан   76' (Стрельник Михаил (   76'   80') Якимов Вячеслав   19' Кутовой Максим Апеков Руслан   66' (Воротников Илья Владимирович (   66') Манелов Ираклий   86' (Сергеев Никита Вячеславович (   86') Волков Сергей Евгеньевич   66' (Пивоваров Дмитрий (   66')
Запасные: Кокарев Никита Самко Владислав Берснев Михаил Литвинов Вячеслав
Волков Сергей   55' Зуев Илья   46' (Газданов Артур (   46') Савичев Константин Килин Антон Азаров Владимир   57' (Гойло Никита (   57') Ефремов Дмитрий   73' (Бабаев Владлен (   73') Чудин Иван Песегов Евгений   78' Сагуткин Даниил Базелюк Константин   63' (Гираев Карим (   63'   83') Ivan Rogac
Запасные: Потапов Андрей Чистяков Никита Нестеров Александр   60' Делькин Артём
19 сентября.
Протокол игры  
КАМАЗ 0:1 Нефтехимик
    74' Шоркин Максим (0:1)
Баклов Олег Морозов Сергей Абазов Астемир   85' (Зубаиров Данис (   85') Тесленко Егор Аюкин Руслан   62'   81' (Игнатенко Владислав (   81') Кириллов Юрий   71' (Османов Редван (   71') Воронин Евгений Свежов Виктор Гаглоев Александр Мусаев Тамерлан   71' (Калугин Олег (   71') Бевеев Мингиян
Запасные: Казимир Михаил Мамин Алексей
Голубев Андрей Котов Павел Шоркин Максим Ширяев Максим Юшин Александр   68' (Котик Артём (   68'   76') Москвичёв Владимир   90' Денисов Роман   53' Хубаев Давид   33'   46' (Бердников Алексей (   46'   90') Емельянов Данила   90' (Arian Mrsulja (   90') Уридия Мераби   67' (Данилин Максим Алексеевич (   67') Галиулин Вагиз   59' (Нурисов Ильмир (   59')
Запасные: Ситдиков Марат Кеваев Григорий Баранов Павел Родионов Кирилл Дворецков Филипп
19 сентября.

 

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Торпедо Москва Нефтехимик Оренбург Краснодар-2
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окончен Енисей 2:3 Томь
окончен Олимп-Долгопрудный 1:1 СКА-Хабаровск
окончен Спартак-2 1:2 Балтика
окончен Текстильщик 1:2 Волгарь
окончен Краснодар-2 2:0 Акрон
окончен Торпедо Москва 2:1 Оренбург
окончен КАМАЗ 0:1 Нефтехимик
Идет 93 минута Алания 5:0 Металлург Липецк
Идет 88 минута ПФК Кубань 0:3 Факел
20.09  18:30 Велес Москва ... Ротор 2.46 3.4 2.7
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Сегодня, 19 Сентября
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