«Балтика» после встречи с болельщиками обыграла «Спартак-2», который претендовал на лидерство

«Спартак-2» мог выйти в лидеры ФНЛ в случае домашней победы над «Балтикой» в матче 12-го тура. Тем не менее, калининградцы после резонансной встречи со своими болельщиками сами выиграли у серьезного соперника. Голы Владимира Лазарева и Ильнура Альшина принесли «Балтике» победу со счетом 2:1. У хозяев забил Владислав Шитов на 86-й минуте.

«Спартак-2» остается на третье месте с отставанием от лидеров в одну победу, «Балтика» с 16 очками вышла на 10-е место.