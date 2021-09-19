«Балтика» после встречи с болельщиками обыграла «Спартак-2», который претендовал на лидерство

«Спартак-2» мог выйти в лидеры ФНЛ в случае домашней победы над «Балтикой» в матче 12-го тура. Тем не менее, калининградцы после резонансной встречи со своими болельщиками сами выиграли у серьезного соперника. Голы Владимира Лазарева и Ильнура Альшина принесли «Балтике» победу со счетом 2:1. У хозяев забил Владислав Шитов на 86-й минуте.
«Спартак-2» остается на третье месте с отставанием от лидеров в одну победу, «Балтика» с 16 очками вышла на 10-е место.
Протокол игры
|79' Лазарев Владислав (0:1)
|84' Альшин Ильнур (0:2)
|(1:2) Шитов Владислав 86'
Акмурзин Тимур • Петрунин Даниил • Гапонов Илья 87' ( Кутателадзе Николоз ( 87') • Воропаев Артём • Денисов Даниил 46' ( Толстопятов Николай ( 46') • Сунгатулин Фаниль • Шильцов Константин • Маркитесов Дмитрий • 45'Мельников Степан 72' ( Шитов Виталий ( 72' ) • 89'Шитов Владислав • Оганесян Степан
Запасные: Лайкин Максим • Кожедуб Святослав • Агапов Илья • Шитов Антон • Поплевченков Артём • Муминов Ильяс • Шайхтдинов Дамир • Муталиев Аслан • Голятов Илья
Бориско Максим • Остоич Иван • Карпович Сергей • Макарчук Артём • Мещанинов Артём • Лазарев Владислав • Клёнкин Данил • Кузьмин Максим • Гелоян Ишхан • Альшин Ильнур • Маркович Мирослав
Запасные: Муртазаев Роман • Сергеев Дмитрий • Джамилов Султан • Дибиргаджиев Джамал • Денисов Виталий • Шамкин Даниил • Латышонок Евгений
19 сентября.