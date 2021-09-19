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ФНЛ - Первый дивизион

«Балтика» после встречи с болельщиками обыграла «Спартак-2», который претендовал на лидерство

19 Сентября 2021 • 16:56 Комментировать
Спартак-2
1:2
Балтика
окончен

«Спартак-2» мог выйти в лидеры ФНЛ в случае домашней победы над «Балтикой» в матче 12-го тура. Тем не менее, калининградцы после резонансной встречи со своими болельщиками сами выиграли у серьезного соперника. Голы Владимира Лазарева и Ильнура Альшина принесли «Балтике» победу со счетом 2:1. У хозяев забил Владислав Шитов на 86-й минуте.

«Спартак-2» остается на третье месте с отставанием от лидеров в одну победу, «Балтика» с 16 очками вышла на 10-е место.

Протокол игры  
Спартак-2 1:2 Балтика
    79' Лазарев Владислав (0:1)
    84' Альшин Ильнур (0:2)
(1:2) Шитов Владислав 86'    
Акмурзин Тимур Петрунин Даниил Гапонов Илья   87' (Кутателадзе Николоз (   87') Воропаев Артём Денисов Даниил   46' (Толстопятов Николай (   46') Сунгатулин Фаниль Шильцов Константин Маркитесов Дмитрий   45' Мельников Степан   72' (Шитов Виталий (   72'   89') Шитов Владислав Оганесян Степан
Запасные: Лайкин Максим Кожедуб Святослав Агапов Илья Шитов Антон Поплевченков Артём Муминов Ильяс Шайхтдинов Дамир Муталиев Аслан Голятов Илья
Бориско Максим Остоич Иван Карпович Сергей Макарчук Артём Мещанинов Артём Лазарев Владислав Клёнкин Данил Кузьмин Максим Гелоян Ишхан Альшин Ильнур Маркович Мирослав
Запасные: Муртазаев Роман Сергеев Дмитрий Джамилов Султан Дибиргаджиев Джамал Денисов Виталий Шамкин Даниил Латышонок Евгений
19 сентября.

 

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Балтика Спартак-2
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Идет 79 минута Краснодар-2 2:0 Акрон
Идет 79 минута Торпедо Москва 1:0 Оренбург
Идет 78 минута КАМАЗ 0:1 Нефтехимик
Идет 35 минута Алания 3:0 Металлург Липецк
Идет 35 минута ПФК Кубань 0:1 Факел
20.09  18:30 Велес Москва ... Ротор 2.46 3.4 2.7
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