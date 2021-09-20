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ФНЛ - Первый дивизион

Как изменения лимита повлияют на ФНЛ

20 Сентября 2021 • 07:27 Комментировать

Лимит на легионеров – главная тема для обсуждения последней пары месяцев в российском футболе. Даже Владимир Путин не смог поставить «точки» в этом споре. На его призыв ограничить прибытие иностранных футболистов в российские команды, грамотно ответил президент РФС Александр Дюков, призвавший изменить регламент пребывания легионеров на поле, но никак не отменять его. Масла в огонь подлил тираспольский «Шериф», который без единого молдаванина одержал первую победу в Лиге чемпионов. Чья идея окажется лучше, а кто вновь будет виноват, – рассудит время.

В этой статье проанализируем количество легионов в ФНЛ. В «лучшей лиге мира» с прошлого сезона действует лимит на четырёх человек в заявке, при этом на поле может выходить неограниченное количество из этих игроков. Сразу стоит оговориться, что футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии – стран, которые составляют Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – не являются легионерами в ФНЛ и РПЛ.

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Общее количество легионеров в ФНЛ – 34 человека. Учитывая, что в «лучшей лиге мира» играют 20 команд, то в среднем выходит 1,7 человека. Футболистов всё же будем считать целым числом, поэтому выходит, что по два игрока в каждом клубе – это среднее число легионеров в ФНЛ.

Наибольшее представительство легионеров, 4 человека в заявке, имеют пять клубов:

«Оренбург» (Босния и Герцоговина, Болгария, Сенегал, Гана),

«СКА-Хабаровск» (Украина – 3 человека, Конго),

«Велес» (Грузия, Нигерия, Мали, Никарагуа),

«Акрон» (Сербия, Украина – 2 человека, Кот-д'Ивуар),

«Олимп-Долгопрудный» (Нигерия – 3 человека, Азербайджан).

 

Ни одного легионера в своём составе не имеют 5 клубов: «Спартак-2», «КАМАЗ», «Кубань», «Металлург», «Волгарь». Стоит отметить, что последние три клуба замыкают турнирную таблицу. Становится ли очевидным вывод, что легионеры – это залог успеха?

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Наибольшее количество легионеров представлено из Украины – семь футболистов, шесть игроков из Нигерии, четыре человека из Сербии.

По континентам распределение следующее:

Европа – 18 игроков

Африка – 13

Азия – 1

Северная Америка – 1

Южная Америка– 1

Безусловно, наибольшее представительство (91%) – это Европа и Африка. Самый необычный легионер, по признанию специалистов, букмекеров и обычных болельщиков, Стивен Смит из Никарагуа. Он уже провёл за «Велес» семь матчей, в которых четырежды вышел в основном составе. Забить удалось пока только однажды, что принесло три очка его клубу в игре с «Олимпом-Долгопрудный». Вероятно, Смит пока привыкает к суровой действительности России, готовясь к новым свершениям.

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А

нализировать легионеров можно с разных сторон, но важно, чтобы они были результативными. Лучшим по этому показателю среди иностранных футболистов считается Джоэль Фамейе – представитель Ганы из «Оренбурга» с шестью забитыми мячами. Любопытно, что азербайджанец Давид Караев имеет на два забитых мяча больше, но в 2014-м РФС признало его право не считаться легионером по причине того, что он заигран за молодёжную сборную России. В целом, относительно небольшое количество легионеров в ФНЛ позволяет считать её «русифицированной лигой». Остаётся решить вопрос с плавным переходом игроков из «лучшей лиги мира» в РПЛ, тогда, возможно, и дела у сборной и клубов на европейской арене улучшатся…

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Нигерия Камаз Кубань Украина Фнл Оренбург Спартак-2 СКА-Хабаровск Велес Акрон Олимп-Долгопрудный
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