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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» с трудом ушло от поражения в матче с «Факелом»

11 Сентября 2021 • 19:06 Комментировать
Торпедо Москва
2:2
Факел
окончен

В 10-м туре ФНЛ «Торпедо» играло против «Факела» и было близко к поражению. Коллектив из Воронежа забил два мяча подряд в первом тайме, но не дотерпел до победы, пропустив после перерыва голы после ударов Мухаммада Султонова - 2:2.

«Торпедо» лидирует с отрывом в два очка от «Оренбурга», его соперник четвертый.

Протокол игры  
Торпедо Москва 2:2 Факел
    30' Максимов Максим (0:1)
    36' Акбашев Роман (0:2)
(1:2) Султонов Мухаммад 71'    
(2:2) Султонов Мухаммад 87'    
Ботнарь Виталий Шумских Алексей   77' Евдокимов Андрей   46' (Адаев Владислав (   46') Темников Иван   68'   86' (Каплиенко Александр (   86') Самсонов Артём Владимирович   56' Померко Алексей Енин Иван Кравчук Андрей   70' (Полубояринов Данил (   70') Султонов Мухаммад Нетфуллин Равиль   46' (Кожемякин Олег (   46') Лебеденко Игорь
Запасные: Елисеев Илья Прошкин Егор Довбня Александр Орехов Александр Абдрашитов Тимур
Свинов Илья Суслов Кирилл Дашаев Аслан Мендель Андрей   78' Шаваев Алихан   87' (Кулишев Артём (   87') Мастерной Владислав Черов Василий Акбашев Роман   90' Магаль Руслан   14' Аппаев Хызыр Максимов Максим   64' (Никитин Андрей Владимирович (   64')
Запасные: Ермаков Данила Дмитриев Олег Седов Максим Смирнов Михаил Брызгалов Сергей Разборов Андрей Царукян Валерий Файзуллин Дэнис
11 сентября.

 

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окончен Текстильщик 3:1 Олимп-Долгопрудный
окончен Ротор 1:2 Акрон
окончен КАМАЗ 0:4 Оренбург
окончен Торпедо Москва 2:2 Факел
окончен Алания 3:1 СКА-Хабаровск
окончен ПФК Кубань 0:3 Металлург Липецк
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Сегодня, 11 Сентября
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