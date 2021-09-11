«Торпедо» с трудом ушло от поражения в матче с «Факелом»

В 10-м туре ФНЛ «Торпедо» играло против «Факела» и было близко к поражению. Коллектив из Воронежа забил два мяча подряд в первом тайме, но не дотерпел до победы, пропустив после перерыва голы после ударов Мухаммада Султонова - 2:2.

«Торпедо» лидирует с отрывом в два очка от «Оренбурга», его соперник четвертый.