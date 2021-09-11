«Торпедо» с трудом ушло от поражения в матче с «Факелом»

В 10-м туре ФНЛ «Торпедо» играло против «Факела» и было близко к поражению. Коллектив из Воронежа забил два мяча подряд в первом тайме, но не дотерпел до победы, пропустив после перерыва голы после ударов Мухаммада Султонова - 2:2.
«Торпедо» лидирует с отрывом в два очка от «Оренбурга», его соперник четвертый.
Протокол игры
|Торпедо Москва
|2:2
|Факел
|30' Максимов Максим (0:1)
|36' Акбашев Роман (0:2)
|(1:2) Султонов Мухаммад 71'
|(2:2) Султонов Мухаммад 87'
Ботнарь Виталий • Шумских Алексей • 77'Евдокимов Андрей 46' ( Адаев Владислав ( 46') • Темников Иван 68' 86' ( Каплиенко Александр ( 86') • Самсонов Артём Владимирович • 56'Померко Алексей • Енин Иван • Кравчук Андрей 70' ( Полубояринов Данил ( 70') • Султонов Мухаммад • Нетфуллин Равиль 46' ( Кожемякин Олег ( 46') • Лебеденко Игорь
Запасные: Елисеев Илья • Прошкин Егор • Довбня Александр • Орехов Александр • Абдрашитов Тимур
Свинов Илья • Суслов Кирилл • Дашаев Аслан • Мендель Андрей • 78'Шаваев Алихан 87' ( Кулишев Артём ( 87') • Мастерной Владислав • Черов Василий • Акбашев Роман • 90'Магаль Руслан • 14'Аппаев Хызыр • Максимов Максим 64' ( Никитин Андрей Владимирович ( 64')
Запасные: Ермаков Данила • Дмитриев Олег • Седов Максим • Смирнов Михаил • Брызгалов Сергей • Разборов Андрей • Царукян Валерий • Файзуллин Дэнис
11 сентября.