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ФНЛ - Первый дивизион

Евсеев сделал прививку от коронавируса

04 Сентября 2021 • 11:58 Комментировать

Экс-защитник сборной России и московского «Локомотива» Вадим Евсеев, ныне работающий главным тренером ярославского «Шинника», вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом специалист сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Вчера привился. Сомнений не было, пробочных эффектов нет. Возобновляем тренировки. И ждём сегодняшний матч сборной», - написал тренер в социальной сети.

Евсеев занял пост рулевого ярославского коллектива в июне текущего года. С тренером подписано соглашение сроком на два года.

После семи туров первенства ФНЛ-2 группы 2 «Запад» подопечные Евсеева набрали 18 баллов и занимают первую строчку в таблице.

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Вадим Евсеев
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