«Торпедо» забило 7 мячей «Металлургу», «Оренбург» и «КамАЗ» выиграли свои матчи

Московское «Торпедо» продолжает удерживать первое место по итогам седьмого тура ФНЛ. «Автозаводцы» играли против аутсайдеров из «Металлурга» и быстро пропустили, но в свою очередь забили семь мячей - 7:1. Хет-трик на счету Амура Калмыкова.
«Оренбург» был сильнее «Нефтехимика» (1:0), а «КамАЗ» - «Факела» - 2:1.
Протокол игры
|10' Арустамян Артур (0:1)
|(1:1) Евдокимов Андрей 17'
|(2:1) Калмыков Амур 23'
|(3:1) Султонов Мухаммад 35'
|(4:1) Калмыков Амур 41'
|(5:1) Лебеденко Игорь 45'
|(6:1) Калмыков Амур 47'
|(7:1) Маркин Михаил 83'
Ботнарь Виталий • Самсонов Артём Владимирович • Шумских Алексей • Евдокимов Андрей 65' ( Полубояринов Данил ( 65') • Темников Иван • Померко Алексей • Енин Иван 64' ( Рязанцев Александр ( 64') • Кравчук Андрей 65' ( Кожемякин Олег ( 65') • Султонов Мухаммад • Лебеденко Игорь 65' ( Нетфуллин Равиль ( 65') • Калмыков Амур 70' ( Маркин Михаил ( 70')
Запасные: Киселёв Геннадий • Елисеев Илья • Прошкин Егор • Довбня Александр • Каплиенко Александр • Адаев Владислав • Орехов Александр
Кобзев Александр • Титов Константин • Фролов Евгений II 46' ( Белов Антон ( 46') • Редькович Дмитрий • 72'Сазонов Максим • Шаповалов Руслан 76' ( Глебов Илья ( 76') • Войдель Роман • 62'Поярков Денис • Завезён Юрий 65' ( Иванников Николай ( 65') • Арустамян Артур • 20'Кутьин Александр 76' ( Костюков Степан ( 76')
Запасные: Иканович Давид • Сухарев Дмитрий • Ахвледиани Руслан • Иваньков Александр
29 августа.
Протокол игры
|Оренбург
|1:0
|Нефтехимик
|(1:0) Бреев Сергей 30'
Кеняйкин Алексей • Сиваков Михаил • Малых Андрей • Гойкович Ренато • Аюпов Тимур • 51'Mateo Stamatov 75' ( Титков Николай ( 75') • Дьялло Абдулай 63' ( Шаболин Артём ( 63') • Корян Аршак 90' ( Ойеволе Адессойе ( 90') • Миронов Алексей 33' 75' ( Прудников Николай ( 75') • Бреев Сергей • Эктов Александр
Запасные: Полетаев Владислав • Воробьёв Илья • Гошев Евгений • Капленко Кирилл • Бидловский Давид • Болотов Евгений • Козлов Савелий
Голубев Андрей • Ситдиков Марат • Котов Павел 87' ( Чичерин Никита ( 87') • Ширяев Максим • Шоркин Максим • Москвичёв Владимир 72' ( Дворецков Филипп ( 72') • Хубаев Давид • Денисов Роман • Емельянов Данила • Котик Артём • 78'Уридия Мераби 66' ( Юшин Александр ( 66')
Запасные: Потапов Лев • Исупов Вячеслав • Баранов Павел • Родионов Кирилл • Нурисов Ильмир • Шарифуллин Линар
29 августа.
Протокол игры
|42' Мендель Андрей (0:1)
|(1:1) Янушковский Роман 62'
|(2:1) Воронин Евгений 76'
Баклов Олег • Куликов Александр • 14'Абазов Астемир • Тесленко Егор • Морозов Сергей • Свежов Виктор • 27'Воронин Евгений 87' ( Кириллов Юрий ( 87') • Калугин Олег • 74'Янушковский Роман 71' 80' ( Аюкин Руслан ( 80') • Бевеев Мингиян 80' ( Османов Редван ( 80' ) • 90'Гаглоев Александр 84' 86' ( Игнатенко Владислав ( 86')
Запасные: Зубаиров Данис • Евсеев Павел • Мамин Алексей
Свинов Илья • Дашаев Аслан • Смирнов Михаил • Брызгалов Сергей • 86'Черов Василий • Шепилов Денис 78' ( Разборов Андрей ( 78') • Акбашев Роман • 68'Магаль Руслан • Мендель Андрей • Аппаев Хызыр 78' ( Кулишев Артём ( 78') • Максимов Максим
Запасные: Ермаков Данила • Шаваев Алихан • Дмитриев Олег • Суслов Кирилл • Седов Максим • Саутин Александр • Грузнов Илья • Царукян Валерий • Файзуллин Дэнис
29 августа.