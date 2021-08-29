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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» забило 7 мячей «Металлургу», «Оренбург» и «КамАЗ» выиграли свои матчи

29 Августа 2021 • 18:55 Комментировать
Торпедо Москва
7:1
Металлург Липецк
окончен

Московское «Торпедо» продолжает удерживать первое место по итогам седьмого тура ФНЛ. «Автозаводцы» играли против аутсайдеров из «Металлурга» и быстро пропустили, но в свою очередь забили семь мячей - 7:1. Хет-трик на счету Амура Калмыкова.

«Оренбург» был сильнее «Нефтехимика» (1:0), а «КамАЗ» - «Факела» - 2:1.

Протокол игры  
Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк
    10' Арустамян Артур (0:1)
(1:1) Евдокимов Андрей 17'    
(2:1) Калмыков Амур 23'    
(3:1) Султонов Мухаммад 35'    
(4:1) Калмыков Амур 41'    
(5:1) Лебеденко Игорь 45'    
(6:1) Калмыков Амур 47'    
(7:1) Маркин Михаил 83'    
Ботнарь Виталий Самсонов Артём Владимирович Шумских Алексей Евдокимов Андрей   65' (Полубояринов Данил (   65') Темников Иван Померко Алексей Енин Иван   64' (Рязанцев Александр (   64') Кравчук Андрей   65' (Кожемякин Олег (   65') Султонов Мухаммад Лебеденко Игорь   65' (Нетфуллин Равиль (   65') Калмыков Амур   70' (Маркин Михаил (   70')
Запасные: Киселёв Геннадий Елисеев Илья Прошкин Егор Довбня Александр Каплиенко Александр Адаев Владислав Орехов Александр
Кобзев Александр Титов Константин Фролов Евгений II   46' (Белов Антон (   46') Редькович Дмитрий   72' Сазонов Максим Шаповалов Руслан   76' (Глебов Илья (   76') Войдель Роман   62' Поярков Денис Завезён Юрий   65' (Иванников Николай (   65') Арустамян Артур   20' Кутьин Александр   76' (Костюков Степан (   76')
Запасные: Иканович Давид Сухарев Дмитрий Ахвледиани Руслан Иваньков Александр
29 августа.
Протокол игры  
Оренбург 1:0 Нефтехимик
(1:0) Бреев Сергей 30'    
Кеняйкин Алексей Сиваков Михаил Малых Андрей Гойкович Ренато Аюпов Тимур   51' Mateo Stamatov   75' (Титков Николай (   75') Дьялло Абдулай   63' (Шаболин Артём (   63') Корян Аршак   90' (Ойеволе Адессойе (   90') Миронов Алексей   33'   75' (Прудников Николай (   75') Бреев Сергей Эктов Александр
Запасные: Полетаев Владислав Воробьёв Илья Гошев Евгений Капленко Кирилл Бидловский Давид Болотов Евгений Козлов Савелий
Голубев Андрей Ситдиков Марат Котов Павел   87' (Чичерин Никита (   87') Ширяев Максим Шоркин Максим Москвичёв Владимир   72' (Дворецков Филипп (   72') Хубаев Давид Денисов Роман Емельянов Данила Котик Артём   78' Уридия Мераби   66' (Юшин Александр (   66')
Запасные: Потапов Лев Исупов Вячеслав Баранов Павел Родионов Кирилл Нурисов Ильмир Шарифуллин Линар
29 августа.
Протокол игры  
КАМАЗ 2:1 Факел
    42' Мендель Андрей (0:1)
(1:1) Янушковский Роман 62'    
(2:1) Воронин Евгений 76'    
Баклов Олег Куликов Александр   14' Абазов Астемир Тесленко Егор Морозов Сергей Свежов Виктор   27' Воронин Евгений   87' (Кириллов Юрий (   87') Калугин Олег   74' Янушковский Роман   71'   80' (Аюкин Руслан (   80') Бевеев Мингиян   80' (Османов Редван (   80'   90') Гаглоев Александр   84'   86' (Игнатенко Владислав (   86')
Запасные: Зубаиров Данис Евсеев Павел Мамин Алексей
Свинов Илья Дашаев Аслан Смирнов Михаил Брызгалов Сергей   86' Черов Василий Шепилов Денис   78' (Разборов Андрей (   78') Акбашев Роман   68' Магаль Руслан Мендель Андрей Аппаев Хызыр   78' (Кулишев Артём (   78') Максимов Максим
Запасные: Ермаков Данила Шаваев Алихан Дмитриев Олег Суслов Кирилл Седов Максим Саутин Александр Грузнов Илья Царукян Валерий Файзуллин Дэнис
29 августа.

 

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Торпедо Москва Камаз Металлург Липецк Оренбург
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окончен Енисей 2:2 Волгарь 1.6 3.75 6
окончен Томь 1:1 Ротор 4.6 3.4 1.85
окончен Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк
окончен КАМАЗ 2:1 Факел
окончен Оренбург 1:0 Нефтехимик
Идет 68 минута Велес Москва 1:1 Акрон
Идет 65 минута Балтика 2:1 Краснодар-2
Идет 67 минута Алания 2:0 Текстильщик
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Сегодня, 29 Августа
18:55 · Россия. ФНЛ
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