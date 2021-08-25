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ФНЛ - Первый дивизион

Нетфуллин: «Не включаю Канчельскиса в топ тренеров, которые меня тренировали» эксклюзив

25 Августа 2021 • 17:09 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
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29.08 17:00
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Футболист московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о тренерстве Канчельскиса в «Солярисе», Игнашевиче и причинах невыхода автозаводцев в РПЛ.

Что помешало закрепиться в ЦСКА?

Во-первых, был очень сильный состав, в каждой линии играли звезды. Плюс большая конкуренция в середине поля. Наверное, уверенности в себе не хватило, нужно было проявлять себя ярче. Хотя, повторюсь  — это было непросто. Имея такой состав, нужен был результат, поэтому проще было поставить игрока более опытного, нежели молодого. 1 игру сыграл, 3 может не сыграть в силу возраста. Где-то нужно было быть наглее в какой-то степени. Но и конкурировать с игроками, которые были тогда в клубе, было тяжело.

Было время, хоть и не очень большое, когда «Солярис» тренировал Канчельскис. Входит ли Андрей в топ Ваших тренеров, с которыми удалось поработать?

Нет, я бы не включил Канчельскиса в топ тренеров, которые меня тренировали, потому что на тот момент у нас были сборы, начали чемпионат, а результата не было. Поработал немного, потом его работа завершилась, к сожалению.

После «Соляриса» в вашей карьере были «Шинник» и Курск. К 2018 году Вы подписали контракт с «Химками». После двух сезонов не остались, насколько известно, из-за проблем с финансами. Не жалеете, что ушли? Кто знает, может и в РПЛ сейчас бы играли…

Разговоры вокруг клуба ходили о финансовых проблемах, но внутри коллектива их не было. И ушел я точно не из-за этого. Что касается игры в РПЛ — никто не знает, как бы сложилось, плюс начался ковид. Поступило предложение от «Торпедо», которое я принял.

Вернемся к «Торпедо». У москвичей по ходу прошлого сезона успел смениться тренерский штаб. И если с Александром Генриховичем много поработать еще не удалось, то с Сергеем Игнашевичем клуб успел проделать определенный путь. Сможете описать Сергея Николаевича тремя словами? Быть может, самое яркое впечатление о нём?

В трех словах не опишу, но скажу, что он сумел быстро переключиться с футболиста на тренера. У него есть свои принципы, взгляды на футбол, он многое анализировал. Я желаю ему реализовать все свои идеи на новом месте работы, потому что у него большое будущее. Мне было очень приятно с ним работать.

Уже второй сезон подряд «Торпедо» остается в одном-двух шагах от повышения в классе, но оба раза будто бы не хватило «додержать» в конце чемпионата. Что вас «оттягивало» от этих целей?

В первом сезоне сыграли неудачно в плане результата: 2 ничьи сродни поражениям, как оказалось. И основное, конечно, — пандемия, которая, к сожалению, внесла свою лепту. На мой взгляд, несправедливо завершили сезон. Что касается сезона 20/21, то мы очевидно провалили весну, даже не знаю, с чем это связано. Надеюсь, что в этом сезоне будут учтены все прошлые проблемы.

Марсель АРЗУМАНЯН

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Солярис
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