Кто такая Кристина Лузан: Как выглядит новая ведущая «Торпедо ТВ»

У клубного телеканала «Торпедо» появилась новая ведущая – Кристина Лузан. Да-да, мы тоже удивились, что у «Торпедо» есть свой телеканал. При этом на официальных ресурсах «автозаводцев» нет сообщений о назначении Кристины на эту должность.

Как мы об этом узнали? В телеграм-канале «Честность – не порок» появилась соответствующая информация.

Мы решили узнать, а кто же такая Кристина Лузан. Если честно, информации о ней крайне мало. Судя по её страницам в соцсетях, можно узнать, что она из Комсомольска-на-Амуре, переехала в Москву, при этом указано, что она училась в СПбГУП на кафедре журналистики.

Кристина Лузан подписана на многие тематические паблики «Торпедо». Откуда у неё такая любовь к «автозаводцам» для нас загадка.

Пока же предлагаем полюбоваться на Кристину Лузан, которая будет радовать армию телезрителей «Торпедо ТВ».