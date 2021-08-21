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Россия. ФНЛ

​«Велес» и «Алания» разошлись миром, «Краснодар-2» победил

21 Августа 2021 • 19:03 Комментировать
Велес Москва
2:2
Алания
окончен
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Завершились ещё два матча седьмого тура первенства ФНЛ. «Велес» и «Алания» расписали боевую ничью со счётом 2:2. Хозяева поля уже к четвёртой минуте смогли забить дважды, но гости из Владикавказа смогли совершить камбэк. На текущую минуту «Велес» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Алания» идёт восьмой.

Протокол игры  
Велес Москва 2:2 Алания
(1:0) Кертанов Константин 2'    
(2:0) Бацуев Аюб 4'    
    19' Хосонов Хетаг (2:1)
    53' Эльдарушев Абу-Саид (2:2)
Граб Вячеслав Майга Мамаду Макеев Евгений Бацуев Аюб   81' (Тарасов Дмитрий (   81') Вульфов Александр   25' (Кахидзе Александр (   25') Осипов Александр Кабахидзе Владимир   81' (Коротков Александр (   81') Лопатин Даниил Галоян Артур   75' (Ariagner Smith (   75') Кертанов Константин Kwari Abdullahi
Запасные: Власов Даниил Тарасов Николай Анисимов Анатолий Мальцев Руслан Самылин Алексей
Azamat Tomaev Бутаев Аллон Шавлохов Давид   90' Кочиев Хетаг Засеев Азамат   16' (Хосонов Хетаг (   16'   86') Эльдарушев Абу-Саид   71' (Гурциев Батраз (   71') Цараев Алан   63' (Магомедов Бутта (   63') Хугаев Алан Гиоргобиани Николай Хабалов Алан   71' (Сосранов Рустам (   71') Машуков Ислам
Запасные: Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Татаев Алексей II Кобесов Давид Подбельцев Александр Багаев Алан   43'
21 августа.

 

Вторая команда «Краснодара» одолела на выезде «Металлург» из Липецка. Для «металлургов» это четвёртое подряд поражение, они по-прежнему располагаются в зоне вылета. Краснодарские «быки», в свою очередь, находятся в районе экватора турнирной таблицы второго по рангу футбольного дивизиона России.

Протокол игры  
Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2
    9' Кутовой Максим (0:1)
    14' Апеков Руслан (0:2)
(1:2) Шаповалов Руслан 48'    
Кобзев Александр Шаповалов Руслан   74' (Иванников Николай (   74') Редькович Дмитрий Белов Антон   46' (Титов Константин (   46') Фролов Евгений II   61' Арустамян Артур Завезён Юрий   89' (Костюков Степан (   89') Поярков Денис   81' (Ахвледиани Руслан (   81') Сазонов Максим   39' Войдель Роман   27' Кутьин Александр
Запасные: Чёрный Вадим Глебов Илья Баязов Вениамин Баульчев Илья Иканович Давид Иваньков Александр
Ещенко Сергей Исаенко Олег Бородин Сергей Алексеевич Иванов Дмитрий III Якимов Вячеслав Мацукатов Алекс   85' (Самко Владислав (   85') Рейхмен Богдан   55' (Пелих Данил (   55') Волков Сергей Евгеньевич   71' (Назаров Евгений Николаевич (   71'   77') Апеков Руслан   46' (Сергеев Никита Вячеславович (   46') Манелов Ираклий   72' Кутовой Максим   85' (Берснев Михаил (   85')
Запасные: Кокарев Никита Храмцов Максим
21 августа.

 

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окончен Нефтехимик 0:1 Томь
окончен Велес Москва 2:2 Алания
окончен Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2
окончен КАМАЗ 0:1 Балтика
окончен Волгарь 0:1 Торпедо Москва
окончен Оренбург 1:0 Акрон 1.5 4 7.1
окончен Факел 1:0 Ротор
окончен Олимп-Долгопрудный 1:0 ПФК Кубань
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