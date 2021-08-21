​«Велес» и «Алания» разошлись миром, «Краснодар-2» победил

Завершились ещё два матча седьмого тура первенства ФНЛ. «Велес» и «Алания» расписали боевую ничью со счётом 2:2. Хозяева поля уже к четвёртой минуте смогли забить дважды, но гости из Владикавказа смогли совершить камбэк. На текущую минуту «Велес» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Алания» идёт восьмой.
Протокол игры
|Велес Москва
|2:2
|Алания
|(1:0) Кертанов Константин 2'
|(2:0) Бацуев Аюб 4'
|19' Хосонов Хетаг (2:1)
|53' Эльдарушев Абу-Саид (2:2)
Граб Вячеслав • Майга Мамаду • Макеев Евгений • Бацуев Аюб 81' ( Тарасов Дмитрий ( 81') • Вульфов Александр 25' ( Кахидзе Александр ( 25') • Осипов Александр • Кабахидзе Владимир 81' ( Коротков Александр ( 81') • Лопатин Даниил • Галоян Артур 75' ( Ariagner Smith ( 75') • Кертанов Константин • Kwari Abdullahi
Запасные: Власов Даниил • Тарасов Николай • Анисимов Анатолий • Мальцев Руслан • Самылин Алексей
Azamat Tomaev • Бутаев Аллон • Шавлохов Давид • 90'Кочиев Хетаг • Засеев Азамат 16' ( Хосонов Хетаг ( 16' ) • 86'Эльдарушев Абу-Саид 71' ( Гурциев Батраз ( 71') • Цараев Алан 63' ( Магомедов Бутта ( 63') • Хугаев Алан • Гиоргобиани Николай • Хабалов Алан 71' ( Сосранов Рустам ( 71') • Машуков Ислам
Запасные: Кобесов Дмитрий • Кокоев Батрадз • Татаев Алексей II • Кобесов Давид • Подбельцев Александр • Багаев Алан 43'
21 августа.
Вторая команда «Краснодара» одолела на выезде «Металлург» из Липецка. Для «металлургов» это четвёртое подряд поражение, они по-прежнему располагаются в зоне вылета. Краснодарские «быки», в свою очередь, находятся в районе экватора турнирной таблицы второго по рангу футбольного дивизиона России.
Протокол игры
|9' Кутовой Максим (0:1)
|14' Апеков Руслан (0:2)
|(1:2) Шаповалов Руслан 48'
Кобзев Александр • Шаповалов Руслан 74' ( Иванников Николай ( 74') • Редькович Дмитрий • Белов Антон 46' ( Титов Константин ( 46') • Фролов Евгений II • 61'Арустамян Артур • Завезён Юрий 89' ( Костюков Степан ( 89') • Поярков Денис 81' ( Ахвледиани Руслан ( 81') • Сазонов Максим • 39'Войдель Роман • 27'Кутьин Александр
Запасные: Чёрный Вадим • Глебов Илья • Баязов Вениамин • Баульчев Илья • Иканович Давид • Иваньков Александр
Ещенко Сергей • Исаенко Олег • Бородин Сергей Алексеевич • Иванов Дмитрий III • Якимов Вячеслав • Мацукатов Алекс 85' ( Самко Владислав ( 85') • Рейхмен Богдан 55' ( Пелих Данил ( 55') • Волков Сергей Евгеньевич 71' ( Назаров Евгений Николаевич ( 71' ) • 77'Апеков Руслан 46' ( Сергеев Никита Вячеславович ( 46') • Манелов Ираклий • 72'Кутовой Максим 85' ( Берснев Михаил ( 85')
Запасные: Кокарев Никита • Храмцов Максим
21 августа.