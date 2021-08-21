​«Велес» и «Алания» разошлись миром, «Краснодар-2» победил

Завершились ещё два матча седьмого тура первенства ФНЛ. «Велес» и «Алания» расписали боевую ничью со счётом 2:2. Хозяева поля уже к четвёртой минуте смогли забить дважды, но гости из Владикавказа смогли совершить камбэк. На текущую минуту «Велес» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Алания» идёт восьмой.

Вторая команда «Краснодара» одолела на выезде «Металлург» из Липецка. Для «металлургов» это четвёртое подряд поражение, они по-прежнему располагаются в зоне вылета. Краснодарские «быки», в свою очередь, находятся в районе экватора турнирной таблицы второго по рангу футбольного дивизиона России.