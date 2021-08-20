Полузащитник Михаил Тихонов, который является сыном экс-футболиста «Спартака» Андрея Тихонова, трудоустроился в первенстве ФНЛ. 23-летний хавбек заключил трудовое соглашение со «СКА-Хабаровском», об этом рапортует пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

До переезда в Хабаровск Тихонов-младший защищал цвета подмосковных «Химок». Михаил выступал за команду с 2019 года и поучаствовал в восьми поединках.

По итогам шести туров «СКА-Хабаровск» занимает пятое место в таблице ФНЛ. Следующий матч команда проведет на своем поле против «Енисея». Игра состоится в субботу, 21 августа.