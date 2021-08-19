Бывший нападающий «Спартака» продолжит карьеру в Казахстане

Бывший нападающий «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев стал игроком «Кызыл-Жара», информирует пресс-служба казахстанского клуба.

В прошедшем сезоне 30-летний футболист выступал в составе воронежского «Факела», играющего в ФНЛ. Форвард вышел на поле в 21 матче, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В конце июля игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Павел Яковлев начинал свою карьеру в московском «Спартаке». Однако больше запомнился своими выступлениями в составе самарских «Крыльев Советов», куда трижды переходил на правах аренды, а в 2018 году и на постоянной основе.