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Россия. ФНЛ

КДК оштрафовал «Знамя Труда» на миллион рублей и снял с клуба три очка

19 Августа 2021 • 12:43 Комментировать
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ФК «Знамя Труда» подвергся серьезному денежному наказанию со стороны КДК РФС по итогам поединка против дублеров московского «Динамо» в рамках первенства среди команд II дивизиона клубов ФНЛ.

Клуб их Орехово-Зуево оштрафован на один миллион рублей за использование поддельных документов. Подробности случившегося пока не разглашаются.

Кроме того, с клуба сняты три балла и засчитано поражение в прошедшей встрече со счетом 0:3.

Один из руководителей клуба Алексей Боженов отстранен от футбола на полгода (три месяца - условно). Также функционер оштрафован на 100 тысяч рублей

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Евро-Футбол.Ру,
Кдк Рфс Знамя Труда
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