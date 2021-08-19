КДК оштрафовал «Знамя Труда» на миллион рублей и снял с клуба три очка

ФК «Знамя Труда» подвергся серьезному денежному наказанию со стороны КДК РФС по итогам поединка против дублеров московского «Динамо» в рамках первенства среди команд II дивизиона клубов ФНЛ.

Клуб их Орехово-Зуево оштрафован на один миллион рублей за использование поддельных документов. Подробности случившегося пока не разглашаются.

Кроме того, с клуба сняты три балла и засчитано поражение в прошедшей встрече со счетом 0:3.

Один из руководителей клуба Алексей Боженов отстранен от футбола на полгода (три месяца - условно). Также функционер оштрафован на 100 тысяч рублей