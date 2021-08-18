Точилин стал главным тренером «Кубани»

Александр Точилин был назначен главным тренером «Кубани», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Специалиста уже представили команде, с которой он провел первую ознакомительную тренировку. Штаб под руководством нового наставника будет сформирован в ближайшие дни. Последним местом работы Точилина был «Олимп-Долгопрудный», который при нём вышел в ФНЛ. Главным успехом в тренерской карьере бывшего футболиста московского «Динамо» остается выход «Сочи» в Российскую Премьер-лигу по итогам сезона 2018/19.

На посту главного тренера «Кубани» Точилин сменил Сергея Первушина, который оставил клуб на 16-м месте турнирной таблицы Футбольной национальной лиги.