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Россия. ФНЛ

Точилин стал главным тренером «Кубани»

18 Августа 2021 • 22:43 Комментировать
Олимп-Долгопрудный
...
ПФК Кубань
21.08 18:00
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Александр Точилин был назначен главным тренером «Кубани», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Специалиста уже представили команде, с которой он провел первую ознакомительную тренировку. Штаб под руководством нового наставника будет сформирован в ближайшие дни. Последним местом работы Точилина был «Олимп-Долгопрудный», который при нём вышел в ФНЛ. Главным успехом в тренерской карьере бывшего футболиста московского «Динамо» остается выход «Сочи» в Российскую Премьер-лигу по итогам сезона 2018/19.

На посту главного тренера «Кубани» Точилин сменил Сергея Первушина, который оставил клуб на 16-м месте турнирной таблицы Футбольной национальной лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Точилин Фнл
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