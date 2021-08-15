Главный тренер «Краснодара-2» допустил, что Манелов заменит Месси в «Барселоне»

В шестом туре ФНЛ «Краснодар-2» обыграл астраханский «Волгарь» со счётом 1:0 благодаря голу Ираклия Манелова, который сместился с правой стороны к центральной зоне и закрутил мяч в левый угол. На послематчевой пресс-конференции наставник юных «быков» Алексей Герасименко допустил, что Манелов окажется заменой в «Барселоне» для Лионеля Месси, ушедшего в «ПСЖ».

- Когда в игре много единоборств, на первый план выходит, конечно, индивидуальное мастерство, что и продемонстрировал Манелов. Я бы сказал, что он исполнил в стиле Лионеля Месси. «Барселона» отдала Месси в «ПСЖ», и мы подумаем: может, Манелова теперь туда отправим, – заявил Герасименко.

На счету 18-летнего нападающего Ираклия Манелова 1 гол в 5 матчах текущего сезона ФНЛ. В прошлом году он отличился однажды в 11 встречах за «Краснодар-3» в группе 1 ПФЛ.

Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар».