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Россия. ФНЛ

«Урал» отдал Бавина в аренду «Ротору» официально

12 Августа 2021 • 10:32 Комментировать
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Полузащитник Юрий Бавин временно покинул екатеринбургский «Урал». 27-летний футболист перебрался в волгоградский «Ротор» на правах аренды. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили арендное соглашение до окончания сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне чемпионата России Бавин выступал в аренде за «Тамбов». Хавбек принял участие в десяти поединках, в которых получил три желтые карточки.

По итогам минувшего сезона «Ротор» вылетел из Премьер-лиги в ФНЛ. После пяти сыгранных туров волгоградцы набрали семь баллов и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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