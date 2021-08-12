Полузащитник Юрий Бавин временно покинул екатеринбургский «Урал». 27-летний футболист перебрался в волгоградский «Ротор» на правах аренды. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили арендное соглашение до окончания сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне чемпионата России Бавин выступал в аренде за «Тамбов». Хавбек принял участие в десяти поединках, в которых получил три желтые карточки.

По итогам минувшего сезона «Ротор» вылетел из Премьер-лиги в ФНЛ. После пяти сыгранных туров волгоградцы набрали семь баллов и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице.