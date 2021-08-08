Станислав Сухина официально стал начальником команды в столичном «Велесе». Информацию подтвердила пресс-служба клуба.

«Велес» выступает в ФНЛ – втором по рангу футбольном дивизионе России. В четырёх прошедших турах первенства московская команда раздобыла девять очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Станислав Сухина занимал должность начальника команды в «Локомотиве». После завершения сезона 2020/2021 Сухина ушёл из стана «железнодорожников». Весной он оказался в центре скандала из-за посещения судейской комнаты на матче.