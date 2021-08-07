Сухина получит работу в клубе ФНЛ

Бывший футбольный рефери Станислав Сухина получит работу в структуре московского «Велеса». Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», 52-летний функционер будет назначен начальником команды.

Стоит отметить, что экс-судья занимал аналогичную должность в столичном «Локомотиве». В системе «железнодорожников» он работал почти четыре года.

В сезоне-2020/2021 «Велес» выступает в первенстве ФНЛ. После четырех сыгранных туров команда набрала девять баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

Следующий матч «Велес» проведет против «Спартака-2». Поединок состоится в воскресенье, 8 августа.