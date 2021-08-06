Аргентинский нападающий Хуан Лескано покинул красноярский «Енисей» и перебрался в чемпионат Австралии, заключив трудовое соглашение с «Брисбен Роар». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны поставили подписи под двухлетним трудовым соглашением.

«Хотел что-то изменить в своей жизни, поэтому решил воспользоваться предоставленным шансом. Я очень рад переехать в эту страну. Приложу все усилия, чтобы помочь клубу добиться успеха», - прокомментировал сделку 28-летний аргентинец.

В составе «Енисея» Лескано выступал с 2013 по 2016 и с 2019 по 2021 год. За красноярский коллектив нападающий сыграл 117 поединков, отметившись 30 забитыми мячами.