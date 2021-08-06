«Енисей» пошутил над уходом Месси из «Барселоны»

Красноярский «Енисей», выступающий в первенстве ФНЛ, в шуточной форме отреагировал на новость о расставании каталонской «Барселоны» с аргентинским нападающим Лионелем Месси. 34-летний игрок покинул «сине-гранатовых», не сумев договориться с руководством клуба о новом контракте.

«Месси ушел, потому что не смог оправиться после поражения от «Рубина», за который выступал Роман Шаронов, который до этого играл за красноярский «Металлург». «Барселона», прости нас», - говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

Напомним, что поединок между «Барселоной» и «Рубином» состоялся в рамках группового этапа Лиги чемпионов 12 лет назад. Казанский коллектив отпраздновал сенсационную победу на «Камп Ноу» со счетом 2:1.

По данным инсайдеров, новым местом работы Месси станет французский «ПСЖ». Стороны уже ведут переговоры.