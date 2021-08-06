Владикавказская «Алания» не осталась в стороне и отреагировала на расставание каталонской «Барселоны» с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Не обращайте внимания на то, что Лео без бороды. По древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться!», - пошутила пресс-служба российского клуба насчет трансфера 34-летнего футболиста.
Лионель остался без клуба, не сумев договориться с «Барселоной» о новом трудовом соглашении. В настоящий момент аргентинец находится в статусе свободного агента.
Главными претендентами на игрока считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Bienvenido a la familia, Leo! pic.twitter.com/sN2BtlqNnT— ФК «Алания» (@fc_alania) August 5, 2021
А вот и новая форма на сезон!— ФК «Алания» (@fc_alania) August 5, 2021
И не обращайте внимание на то, что Лео без бороды. По очень древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться! pic.twitter.com/QhZPGgaUS5