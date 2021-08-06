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Россия. ФНЛ

«Алания» объявила о «трансфере» Месси фото

06 Августа 2021 • 08:42 Комментировать (1)
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Владикавказская «Алания» не осталась в стороне и отреагировала на расставание каталонской «Барселоны» с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Не обращайте внимания на то, что Лео без бороды. По древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться!», - пошутила пресс-служба российского клуба насчет трансфера 34-летнего футболиста.

Лионель остался без клуба, не сумев договориться с «Барселоной» о новом трудовом соглашении. В настоящий момент аргентинец находится в статусе свободного агента.

Главными претендентами на игрока считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Лионель Месси
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
06 Августа 2021 в 09:18
уахахах во дают то :)
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