Владикавказская «Алания» не осталась в стороне и отреагировала на расставание каталонской «Барселоны» с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Не обращайте внимания на то, что Лео без бороды. По древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться!», - пошутила пресс-служба российского клуба насчет трансфера 34-летнего футболиста.

Лионель остался без клуба, не сумев договориться с «Барселоной» о новом трудовом соглашении. В настоящий момент аргентинец находится в статусе свободного агента.

Главными претендентами на игрока считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити».