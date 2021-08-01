«Черноморец» получит третье техническое поражение кряду из-за карантина

«Черноморец» на своем официальном сайте объявил, что матч второго дивизиона ФНЛ с «Машуком-КМВ» отменен.

Для новороссийского клуба это уже третье техническое поражение за последние пару недель. Причина этому – карантин, на котором должна находиться команда в период с 22 июля по 4 августа.

Ранее «Черноморец» не смог выйти на поединки с «Легион Динамо» и на встречу с «Биологом» в 1/128 Кубка страны. Полагается, что матч со «Спартаком» из Нальчика на следующей неделе все же должен состоятся, так как к тому времени будет снят режим карантинных мероприятий.

Отметим, что в прошлом сезоне «Черноморец» занял третье место в своем дивизионе.