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Россия. ФНЛ

«Черноморец» получит третье техническое поражение кряду из-за карантина

01 Августа 2021 • 15:22 Комментировать
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«Черноморец» на своем официальном сайте объявил, что матч второго дивизиона ФНЛ с «Машуком-КМВ» отменен.

Для новороссийского клуба это уже третье техническое поражение за последние пару недель. Причина этому – карантин, на котором должна находиться команда в период с 22 июля по 4 августа.

Ранее «Черноморец» не смог выйти на поединки с «Легион Динамо» и на встречу с «Биологом» в 1/128 Кубка страны. Полагается, что матч со «Спартаком» из Нальчика на следующей неделе все же должен состоятся, так как к тому времени будет снят режим карантинных мероприятий.

Отметим, что в прошлом сезоне «Черноморец» занял третье место в своем дивизионе.

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Черноморец Новороссийск Фнл
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