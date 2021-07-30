Бельгийский клуб заинтересовался полузащитником «Велеса»

Хавбек московского «Велеса» Мамаду Майга имеет вариант продолжения карьеры в бельгийском чемпионате. В приглашении малийского футболиста заинтересован льежский «Стандард», об этом информирует Sport24.

В пресс-службе российского клуба заявили, что пока не получали официального предложения от бельгийской стороны. При этом «Велес» отметил, что в их планы не входит расставание с полузащитником.

Майга пополнил ряды московского коллектива летом 2021 года. В минувшем сезоне африканский игрок провел за столичную команду 37 поединков и отметился четырьмя голевыми передачами. Трудовое соглашение Мамаду рассчитано до середины 2022 года.