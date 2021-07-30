Ряды московского клуба «Велес», выступающего в первенстве ФНЛ, пополнил нападающий из Никарагуа Ариагнер Смит. 22-летний игрок будет выступать за российский коллектив на правах аренды, срок действия которой рассчитан до конца текущего сезона. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что правами на Смита владеет «Спартак» Юрмала. До переезда в латвийский чемпионат нападающий защищал цвета узбекских «Кызылкума» и «Локомотива», а в этом году поиграл в аренде за белорусский «Спутник».

После трех туров ФНЛ «Велес» набрал шесть баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.