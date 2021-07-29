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Россия. ФНЛ

«Енисей» уволит Алфёрова с поста главного тренера

29 Июля 2021 • 12:53 Комментировать
Енисей
...
Алания
31.07 13:00
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Руководство красноярского «Енисея» приняло решение о расставании с главным тренером команды Александром Алфёровым, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс». Он занимал пост рулевого с осени прошлого года.

Согласно сведениям журналистов, исполняющим обязанности главного тренера коллектива будет назначен Виктор Тренёв.

В нынешнем сезоне ФНЛ «Енисей» после трех поведенных туров располагается на 20 позиции в турнирной таблице, набрав лишь один балл.

В четвертом туре соревнований красноярская команда сыграет на домашнем стадионе с владикавказской «Аланией». Поединок состоится 31 июля, начало запланировано в 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Александр Алферов
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