«Енисей» уволит Алфёрова с поста главного тренера

Руководство красноярского «Енисея» приняло решение о расставании с главным тренером команды Александром Алфёровым, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс». Он занимал пост рулевого с осени прошлого года.

Согласно сведениям журналистов, исполняющим обязанности главного тренера коллектива будет назначен Виктор Тренёв.

В нынешнем сезоне ФНЛ «Енисей» после трех поведенных туров располагается на 20 позиции в турнирной таблице, набрав лишь один балл.

В четвертом туре соревнований красноярская команда сыграет на домашнем стадионе с владикавказской «Аланией». Поединок состоится 31 июля, начало запланировано в 13:00 по московскому времени.