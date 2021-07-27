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Россия. ФНЛ

«Енисей» подписал аргентинского полузащитника официально

27 Июля 2021 • 13:56 Комментировать
Енисей
...
Алания
31.07 13:00
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Херман Феррейра продолжит выступления в составе представителя ФНЛ – «Енисея».

По информации пресс-службы «красно-синих», 25-летний футболист заключил с клубом из второго российского дивизиона однолетний контракт с опцией годичной пролонгации.

Известно, что Херман Феррейра является воспитанником клуба «Велес Сарсфилд». В ходе прошлого сезона южноамериканский легионер защищал клубные цвета «Акрона» из Тольятти, где он закрывал проблемную позицию правого защитника.

У Феррейры есть опыт выступлений за юношескую сборную Аргентины U-17, с которой ему удалось завоевать четвёртое место на первенстве мира.

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Енисей Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Херман Феррейра
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