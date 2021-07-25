Новиков – о поражении от «Волгаря»: «Совершили детские ошибки»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Волгаря» (0:1).

«Мы здорово выглядели в первом тайме, однако во втором мы провалились. Мы, к сожалению, совершали детские ошибки в обороне и часто нарушали правила», - цитирует Новикова пресс-служба ФНЛ.

После трёх туров «Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, отставание от лидирующего «Торпедо» составляет пять зачетных баллов.

В субботу, 31 июля, подопечные Кирилла Новикова в Нижнекамске примут липецкий «Металлург», который вышел в ФНЛ по итогам прошлого сезона и уже успел одержать одну победу.