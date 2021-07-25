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Хохлов - о ничьей со «СКА-Хабаровск»: «Хотелось бы видеть целостную картину»

25 Июля 2021, 13:19,

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат встречи со «СКА-Хабаровск» (1:1).

«Были очень неплохие отрезки в нашем исполнении, могли несколько раз забить. Хотелось бы видеть целостную картину, и мы будем идти к этому. Мы не собирались играть вторым номером», - цитирует Хохлова пресс-служба ФНЛ.

В первых трёх турах «Ротор» трижды сыграл вничью и расположился на четырнадцатой строчке в турнирной таблице ФНЛ. В субботу, 31 июля, подопечным Хохлова предстоит встретиться с «Волгарем», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ротор, Дмитрий Хохлов
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