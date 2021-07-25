Бушманов – о первой победе «Спартака-2» в сезоне: «Непростой матч»

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о победе над «Енисеем» (2:1).

«Для нас выдался непростой матч. Прошлая игра немного давила, но ребята справились. Рад, что добились победы», - приводит слова Бушманова пресс-служба ФНЛ.

«Спартак-2» одержал первую победу в сезоне, после трёх туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, имея в своём активе четыре очка.

В субботу, 31 июля, «Спартак-2» сыграет на выезде против краснодарской «Кубани», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.