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Калешин – о ничьей с «Оренбургом»: «Планировали начать сезон с побед»

25 Июля 2021, 10:44,

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал результат матча с «Оренбургом» (1:1).

«Мы планировали начать сезон с побед. Будем ждать, когда команда наберет полный оборот. Думаю, что качество игры нашей команды должно улучшиться», - цитирует Калешина пресс-служба ФНЛ.

После трёх туров калининградский клуб занимает лишь пятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе всего два очка. В следующую субботу, 31 июля, подопечные Калешина сыграют на выезде против «Акрона», который набрал три очка в двух матчах и расположился в середине таблицы, имея одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Балтика, Евгений Калешин
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