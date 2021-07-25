Калешин – о ничьей с «Оренбургом»: «Планировали начать сезон с побед»

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал результат матча с «Оренбургом» (1:1).

«Мы планировали начать сезон с побед. Будем ждать, когда команда наберет полный оборот. Думаю, что качество игры нашей команды должно улучшиться», - цитирует Калешина пресс-служба ФНЛ.

После трёх туров калининградский клуб занимает лишь пятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе всего два очка. В следующую субботу, 31 июля, подопечные Калешина сыграют на выезде против «Акрона», который набрал три очка в двух матчах и расположился в середине таблицы, имея одну игру в запасе.