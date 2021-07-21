«Балтика» арендовала полузащитника «Зенита»

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21 Июля 2021, 12:16,
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Хавбек петербургского «Зенита» Даниил Шамкин продолжит карьеру в первенстве ФНЛ. Новым местом работы 19-летнего исполнителя стала калининградская «Балтика». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2021/2022.
Даниил провел дебютный поединок за первую команду петербургского клуба в марте прошлого года. В общей сложности полузащитник отыграл за основу «сине-бело-голубых» девять матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. В составе «Зенита» Шамкин два раза становился чемпионом российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Балтика, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Даниил Шамкин
Раздавать по арендам и не зазорно, и этично.
Но как правило р-т равен нулю .
Кмк , это связано с огромным разрывом
буквально во всем
- и бытовые условия и проблемы
- и игровые
- и тренерские
и т.д. и т.п.
с чем сталкивается питерский еще очень молодой парень переезжая
в другой город и в другую команду .
В Европе таких разрывов практически нет .
Выход - достойное финансирование Зенита-2 и задача быть в 5-7 ФНЛ .
пущай по фэнээлит пару сизонив...патомока придеть полноценым играком асновы...)))