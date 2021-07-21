«Балтика» арендовала полузащитника «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Даниил Шамкин продолжит карьеру в первенстве ФНЛ. Новым местом работы 19-летнего исполнителя стала калининградская «Балтика». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2021/2022.

Даниил провел дебютный поединок за первую команду петербургского клуба в марте прошлого года. В общей сложности полузащитник отыграл за основу «сине-бело-голубых» девять матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. В составе «Зенита» Шамкин два раза становился чемпионом российской Премьер-лиги.