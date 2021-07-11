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ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
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​Габулов ушёл из руководства «Олимпа-Долгопрудного»

11 Июля 2021, 15:52,

Известный в прошлом футболист Владимир Габулов посредством своей странички в «Инстаграме» сообщил об уходе из руководства «Олимпа-Долгопрудного».

«Стратегия развития изменилась – я себя в ней не вижу», - такими словами описал Габулов свой уход из клуба. При этом он отметил, что всегда будет поддерживать «Олимп-Долгопрудный».

В своей публикации Габулов выразил гордость от проделанной работы за прошлый сезон. «Олимп-Долгопрудный», как известно, повысился в классе до ФНЛ – второго по рангу дивизиона России.

Отметим, что в первом туре первенства ФНЛ сезона 2021/2022 «Олимп-Долгопрудный» проиграл «Нефтехимику» со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Владимир Габулов, Олимп-Долгопрудный
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