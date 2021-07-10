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ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Новый сезон ФНЛ начался с побед хабаровского СКА и «Оренбурга»

10 Июля 2021, 18:58,

В субботу стартовал новый сезон ФНЛ. Первыми на поле вышли футболисты «Акрона» и хабаровского СКА. Дубль Давида Караева позволил гостям выиграть первый тайм и матч в целом (2:1).

«Оренбургу» потребовалось менее 30 минут, чтобы забить четыре гола «Волгарю» (4:0), а «Алания» едва не начала сезон поражением от «КамАЗа», но на 90-й минуте отыгралась благодаря автоголу - 1:1.

Протокол игры  
Акрон 1:2 СКА-Хабаровск
    33' Караев Давид (0:1)
    44' Караев Давид (0:2)
(1:2) Бабаев Владлен 88'    
Гойло Никита Чудин Иван Зуев Илья Савичев Константин Чистяков Никита   55' (Босов Александр (   55') Герюгов Азнаур Газданов Артур   61' (Бабаев Владлен (   61'   84') Сагуткин Даниил   69' (Нестеров Александр (   69'   77') Базелюк Константин   40' Майрович Максим   79' Потапов Андрей   81'
Запасные: Эмини Сефер Колесников Даниил
Хомич Дмитрий Литвин Дмитрий   83' Фомин Денис Иллой-Айет Владис-Эммерсон Галимов Александр   82' (Илик Василий (   82') Мартусевич Максим   90' (Кольцов Виталий (   90') Квеквескири Ираклий Смирнов Александр   90' (Никифоров Владислав (   90') Носов Александр Булия Эдуард Караев Давид   82' (Брагин Владислав (   82')
Запасные: Грачёв Глеб Мануйлов Роман Сугробов Владимир Батютин Андрей Першин Юрий
10 июля.
Протокол игры  
Оренбург 4:0 Волгарь
(1:0) Эктов Александр 8'    
(2:0) Миронов Алексей 18'    
(3:0) Капленко Кирилл 32'    
(4:0) Миронов Алексей 36'    
Кеняйкин Алексей Эктов Александр Сиваков Михаил Ойеволе Адессойе Малых Андрей   48' Миронов Алексей   57' Бреев Сергей   56'   72' (Воробьёв Илья (   72') Сычевой Владимир   59' (Фамейе Джоэль (   59') Капленко Кирилл Прудников Николай   59' (Титков Николай (   59') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   82' (Шаболин Артём (   82')
Запасные: Полетаев Владислав Гошев Евгений Бидловский Давид Болотов Евгений Полуяхтов Владимир Козлов Савелий
Смирнов Олег Локтионов Роман Малания Диего Козлов Данила   80' Баев Алексей   67' (Лесников Дмитрий (   67') Демьянов Виктор   46' (Гоманюк Илья (   46') Павлишин Алексей Ведерников Данила   75' (Бутенко Александр (   75') Погосов Артём   67' (Ращеня Илья (   67') Стефанович Илья   66' (Юсупов Артём (   66') Болонин Александр
Запасные: Альберт Габараев Саганович Дмитрий
10 июля.
 

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Алания, Оренбург, СКА-Хабаровск, Камаз, Акрон
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