Новый сезон ФНЛ начался с побед хабаровского СКА и «Оренбурга»

В субботу стартовал новый сезон ФНЛ. Первыми на поле вышли футболисты «Акрона» и хабаровского СКА. Дубль Давида Караева позволил гостям выиграть первый тайм и матч в целом (2:1).

«Оренбургу» потребовалось менее 30 минут, чтобы забить четыре гола «Волгарю» (4:0), а «Алания» едва не начала сезон поражением от «КамАЗа», но на 90-й минуте отыгралась благодаря автоголу - 1:1.