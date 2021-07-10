Новый сезон ФНЛ начался с побед хабаровского СКА и «Оренбурга»

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10 Июля 2021, 18:58,
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В субботу стартовал новый сезон ФНЛ. Первыми на поле вышли футболисты «Акрона» и хабаровского СКА. Дубль Давида Караева позволил гостям выиграть первый тайм и матч в целом (2:1).
«Оренбургу» потребовалось менее 30 минут, чтобы забить четыре гола «Волгарю» (4:0), а «Алания» едва не начала сезон поражением от «КамАЗа», но на 90-й минуте отыгралась благодаря автоголу - 1:1.
Протокол игры
|Акрон
|1:2
|СКА-Хабаровск
|33' Караев Давид (0:1)
|44' Караев Давид (0:2)
|(1:2) Бабаев Владлен 88'
Гойло Никита • Чудин Иван • Зуев Илья • Савичев Константин • Чистяков Никита 55' ( Босов Александр ( 55') • Герюгов Азнаур • Газданов Артур 61' ( Бабаев Владлен ( 61' ) • 84'Сагуткин Даниил 69' ( Нестеров Александр ( 69' ) • 77'Базелюк Константин • 40'Майрович Максим • 79'Потапов Андрей 81'
Запасные: Эмини Сефер • Колесников Даниил
Хомич Дмитрий • Литвин Дмитрий • 83'Фомин Денис • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Галимов Александр 82' ( Илик Василий ( 82') • Мартусевич Максим 90' ( Кольцов Виталий ( 90') • Квеквескири Ираклий • Смирнов Александр 90' ( Никифоров Владислав ( 90') • Носов Александр • Булия Эдуард • Караев Давид 82' ( Брагин Владислав ( 82')
Запасные: Грачёв Глеб • Мануйлов Роман • Сугробов Владимир • Батютин Андрей • Першин Юрий
10 июля.
Протокол игры
|(1:0) Эктов Александр 8'
|(2:0) Миронов Алексей 18'
|(3:0) Капленко Кирилл 32'
|(4:0) Миронов Алексей 36'
Кеняйкин Алексей • Эктов Александр • Сиваков Михаил • Ойеволе Адессойе • Малых Андрей • 48'Миронов Алексей • 57'Бреев Сергей 56' 72' ( Воробьёв Илья ( 72') • Сычевой Владимир 59' ( Фамейе Джоэль ( 59') • Капленко Кирилл • Прудников Николай 59' ( Титков Николай ( 59') • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 82' ( Шаболин Артём ( 82')
Запасные: Полетаев Владислав • Гошев Евгений • Бидловский Давид • Болотов Евгений • Полуяхтов Владимир • Козлов Савелий
Смирнов Олег • Локтионов Роман • Малания Диего • Козлов Данила • 80'Баев Алексей 67' ( Лесников Дмитрий ( 67') • Демьянов Виктор 46' ( Гоманюк Илья ( 46') • Павлишин Алексей • Ведерников Данила 75' ( Бутенко Александр ( 75') • Погосов Артём 67' ( Ращеня Илья ( 67') • Стефанович Илья 66' ( Юсупов Артём ( 66') • Болонин Александр
Запасные: Альберт Габараев • Саганович Дмитрий
10 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Алания, Оренбург, СКА-Хабаровск, Камаз, Акрон