Комбаров будет работать в тульском «Арсенале»

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08 Июля 2021, 22:21,
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Бывший российский футболист Кирилл Комбаров стал спортивным директором второй команды «Арсенала» из Тулы. Об этом сообщает официальный сайт тульского клуба.
Вторая команда «Арсенала» будет выступать лиге ФНЛ-2. Комбаров будет ответственен за селекцию.
Тренерский штаб клуба возглавит Сергей Подпалый. Домашний матчи вторая команда Тулы будет проводить на стадионе академии «Арсенала».Сам Кирилл Комбаров определенное время своей карьеры провел в тульском «Арсенале». За клуб футболист сыграл в 90 матчах, забив 3 гола и 17 раз отличившись результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Арсенал Тула, Кирилл Комбаров