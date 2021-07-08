Комбаров будет работать в тульском «Арсенале»

Бывший российский футболист Кирилл Комбаров стал спортивным директором второй команды «Арсенала» из Тулы. Об этом сообщает официальный сайт тульского клуба.

Вторая команда «Арсенала» будет выступать лиге ФНЛ-2. Комбаров будет ответственен за селекцию.

Тренерский штаб клуба возглавит Сергей Подпалый. Домашний матчи вторая команда Тулы будет проводить на стадионе академии «Арсенала».

Сам Кирилл Комбаров определенное время своей карьеры провел в тульском «Арсенале». За клуб футболист сыграл в 90 матчах, забив 3 гола и 17 раз отличившись результативной передачей.