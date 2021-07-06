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«Анжи» не получил денег за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

06 Июля 2021, 11:52,

Махачкалинский «Анжи» не получил выплату за трансфер форварда Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину». Об этом в интервью ТАСС поведал гендиректор клуба Абсалутдин Агарагимов.

Руководитель отметил, что махачкалинцы должны получить от флорентийского клуба 1,8 тысячи евро.

Кокорин находился в «Анжи» в 2013 году, однако не провел за команду ни одного поединка. Махачкалинскому клубу полагается 0,5% от перехода 30-летнего футболиста.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Александр провел четыре матча, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Анжи, Александр Кокорин
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