Экс-игрок «Сочи» Померко перешёл в «Торпедо»

Бывший игрок «Сочи» Алексей Померко перешёл в «Торпедо» на правах свободного агента, передаёт пресс-служба московского клуба. Сообщается, что стороны подписали контракт на один год с возможностью продления ещё на один.

Напомним, что Померко выступал в составе «Сочи» с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Отметим, что 31-летний полузащитник является воспитанником «Торпедо». В составе основной команды он играл с 2008 по 2009 год. Также известен по выступлениям за «Краснодар», «Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь».