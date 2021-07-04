Экс-игрок «Сочи» Померко перешёл в «Торпедо»

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04 Июля 2021, 22:13,
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Бывший игрок «Сочи» Алексей Померко перешёл в «Торпедо» на правах свободного агента, передаёт пресс-служба московского клуба. Сообщается, что стороны подписали контракт на один год с возможностью продления ещё на один.
Напомним, что Померко выступал в составе «Сочи» с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Отметим, что 31-летний полузащитник является воспитанником «Торпедо». В составе основной команды он играл с 2008 по 2009 год. Также известен по выступлениям за «Краснодар», «Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Торпедо Москва, Сочи, Трансферы футбола - лето 2021, Алексей Померко