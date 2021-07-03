Туктамышева высказалась о скандале Касаткиной с футболистом «Алании»

Фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировал на скандал вокруг игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова и теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Даша все сделала правильно. Таких нужно ставить на место. Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие оскорбительные слова», - заявила спортсменка в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее стало известно, что футболист в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение на Уимблдоне. Дарья сделала скрины переписки в директе «Инстаграма» и выложила их на суд общественности.

«Алания» уже принесла извинения теннисистке. Клуб пообещал провести разбирательство по этой ситуации.