Туктамышева высказалась о скандале Касаткиной с футболистом «Алании»

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03 Июля 2021, 10:03,
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Фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировал на скандал вокруг игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова и теннисистки Дарьи Касаткиной.
«Даша все сделала правильно. Таких нужно ставить на место. Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие оскорбительные слова», - заявила спортсменка в своем инстаграм-аккаунте.
Ранее стало известно, что футболист в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение на Уимблдоне. Дарья сделала скрины переписки в директе «Инстаграма» и выложила их на суд общественности.
«Алания» уже принесла извинения теннисистке. Клуб пообещал провести разбирательство по этой ситуации.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Елизавета Туктамышева, Владимир Хубулов, Дарья Касаткина