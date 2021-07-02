​«Томь» остаётся в ФНЛ

КДК РФС достаточно сурово наказал «Чайку» за организацию договорных матчей – клуб отправили из ФНЛ в ПФЛ. Из-за понижения «Чайки» в классе «Томь» избежит вылета в третий по рангу футбольный дивизион России.

«Да, мы остаёмся в ФНЛ. Конечно, сложная ситуация, но мы готовы. Держали в запасе вариант, что мы сохраним прописку, верили и надеялись на это», - высказалась Татьяна Смирнова, занимающая должность генерального директора «Томи». Её слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по спортивному принципу «Томь» вылетела из ФНЛ, заняв в первенстве только 18 итоговое место. Что касается столкнувшейся с санкциями «Чайки», то команда в прошлом сезоне финишировала на 12 позиции.