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ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​«Томь» остаётся в ФНЛ

02 Июля 2021, 17:21,

КДК РФС достаточно сурово наказал «Чайку» за организацию договорных матчей – клуб отправили из ФНЛ в ПФЛ. Из-за понижения «Чайки» в классе «Томь» избежит вылета в третий по рангу футбольный дивизион России.

«Да, мы остаёмся в ФНЛ. Конечно, сложная ситуация, но мы готовы. Держали в запасе вариант, что мы сохраним прописку, верили и надеялись на это», - высказалась Татьяна Смирнова, занимающая должность генерального директора «Томи». Её слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по спортивному принципу «Томь» вылетела из ФНЛ, заняв в первенстве только 18 итоговое место. Что касается столкнувшейся с санкциями «Чайки», то команда в прошлом сезоне финишировала на 12 позиции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Томь, Татьяна Смирнова
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