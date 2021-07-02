«Алания» извинилась перед Касаткиной за нецензурные слова Хубулова

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02 Июля 2021, 10:50,
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Владикавказская «Алания» отреагировал на скандал, в который попал полузащитник команды Владимир Хубулов. Футболист в личной переписке нецензурно выразился в адрес российской теннисистки Дарьи Касаткиной после ее поражения на Уимблдоне.
В официальном инстаграм-аккаунте опубликовано заявление, в котором клуб приносит извинения Касаткиной и ее близким за высказывания игрока. Пресс-служба «Алании» пообещала провести внутреннее разбирательство.
Примечательно, что после того, как теннисистка выложила скрины переписки на суд общественности, Хубулов удалил свой аккаунт в «Инстаграме».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Алания, Владимир Хубулов, Дарья Касаткина