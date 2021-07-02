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Футболист «Алании», обматеривший теннисистку Касаткину, удалил «Инстаграм»

02 Июля 2021, 10:13,

Хавбек Владимир Хубулов, выступающий за владикавказскую «Аланию», удалил свой аккаунт в «Инстаграме» после скандальной переписки с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Напомним, что футболист жестко высказался в личной переписке со спортсменкой после ее поражения от Елены Остапенко на Уимблдоне. После этого Касаткина опубликовала скрины общения с футболистом и написала: «Вот такие джентльмены играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Напомним, что Дарья потерпела поражение от Остапенко со счетом 1:2 (1:6, 6:3, 6:8).

В минувшем сезоне ФНЛ Владимир провел 25 поединков, отметившись двумя голами с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владимир Хубулов, Дарья Касаткина
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
02 Июля 2021, 10:48

Берёт пример с соотечественника Черчесова. Горячий кавказский мужчина.

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