Футболист «Алании», обматеривший теннисистку Касаткину, удалил «Инстаграм»

Хавбек Владимир Хубулов, выступающий за владикавказскую «Аланию», удалил свой аккаунт в «Инстаграме» после скандальной переписки с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Напомним, что футболист жестко высказался в личной переписке со спортсменкой после ее поражения от Елены Остапенко на Уимблдоне. После этого Касаткина опубликовала скрины общения с футболистом и написала: «Вот такие джентльмены играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Напомним, что Дарья потерпела поражение от Остапенко со счетом 1:2 (1:6, 6:3, 6:8).

В минувшем сезоне ФНЛ Владимир провел 25 поединков, отметившись двумя голами с пенальти.