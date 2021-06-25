Защитник «Алании» Кочиев: В РПЛ даже нет команд, которые похожи на нашу

Защитник «Алании» Хетаг Кочиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» раскрыл секрет успеха команды, которая заняла четвёртое место в ФНЛ.

- «Алания» в этом сезоне прыгнула выше всех ожиданий болельщиков, удивив не только своих фанатов, но и даже нейтральных зрителей. В чем феномен нынешней «Алании» и почему она так умело влюбляет в себя новых фанатов?

- Потому, что собрался очень сильный коллектив, тренерский штаб очень амбициозен, состав молодой, все голодные до побед, игру, которую поставил нам Гогниев, в России никто не показывал. Всегда много голов, много моментов. Наверное, в этом залог нашего успеха.

- Сейчас в клубе есть футболисты, которые покинут клуб из-за невыхода в РПЛ? Обычно, такие игроки бывают в подобных ситуациях.

- Нет, такого нет. Наоборот, все ещё больше хотят доказать то, что в первый раз мы оказались на четвертом месте не просто так. Никто не хочет уходить отсюда. Такого микроклимата нет нигде, поверьте. Братская атмосфера на поле и вне его.

- Спартак Артурович поставил владикавказцам очень европейский футбол, притягивающий внимание зрителя. Как считаете, можно ли сравнить ваш футбол с футболом какой-нибудь другой команды из России? С какой командой имеются больше всего схожестей?

- Я часто смотрю Премьер-лигу, и там ни одна команда не играет так, как мы; оставляем три нападающих в атаке, и они не обороняются: вратарь играет до центра поля. Такого точно нигде нет. Почти всю игру прессингуем на чужой половине поля. Даже похожих нет.

- «Алания» Гогниева в перспективе может войти в историю российского футбола?

- Мы постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы так и было.

- Теперь вернемся снова к вам. Вы родились во Владикавказе, но тем не менее являетесь воспитанником московского футбола. Как на Вас вышел «Спартак» Владикавказ, откуда уже состоялся переход в «Аланию»?

- Да, я родился в Владикавказе и прожил тут пять лет. Но после я уехал по семейным обстоятельствам в Воронежскую область. Город Богучар. Начал там заниматься футболом, в шестнадцать лет перебрался с мамой в подмосковные Химки. Поиграл там полтора года и перешёл в «Строгино», а уже оттуда уехал во Владикавказ. Мне тогда помогал агент, который был знаком с Юрием Фарзуновичем (Юрий Газзаев Фарзунович - главный тренер «Спартак» Владикавказ, возглавлявший клуб с января по декабрь 2018 года - прим. ред.). Я приехал на просмотр, после которого меня взяли в команду. С тех пор уже почти четыре года живу здесь.

- «Аланию» не зря сравнивают с «Атлетиком» из Бильбао: у вас также много воспитанников и просто выходцев из одного родного региона. Какого бы осетинского футболиста вы бы лично хотели увидеть в клубе? Почему?

- Ну, наверное, со мной согласились бы многие - Алана Дзагоева, конечно. Это очень сильный футболист с большим опытом за плечами. А почему? Наверное, потому, что он - Дзагоев. Просто этим все сказано.

- Так, вы сказали, что сотрудничаете с агентом. Это сильно помогает в ФНЛ? Есть предложение из РПЛ, например?

- Не хочу раскрывать все карты. Кому-то помогает, кому-то - нет. Не от агентов зависит, а от игрока. Если ты играешь и показываешь хорошую игру, то на тебя обязательно обратят внимание.

- Как известно, Спартак Гогниев - харизматичный и боевитый наставник. Какими тремя словами вы бы его охарактеризовали?

- Целеустремлённый, сильный, справедливый.

- Сильный? Объясните.

- Не будем все карты нашего тренера раскрывать. Он все-таки «наш» (смеется).

- И все-таки: под руководством какого тренера вы бы хотели еще поработать? Спартак Артурович об этом вопросе не узнает!

- В мечтах - Гвардиола, а так и Артурович устраивает во всем. Он даёт поддержку, верит в тебя. С ним вся команда прибавила очень сильно.

Марсель Арзуманян