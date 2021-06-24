Форвард «Динамо» Данилин стал игроком «Нефтехимика»

Форвард московского «Динамо» Максим Данилин продолжит карьеру в первенстве ФНЛ. Новым местом работы 20-летнего нападающего стал нижнекамский «Нефтехимик», об этом рапортует официальный сайт клуба.

Первую половину прошлого сезона Данилин провел за вторую команду «Динамо», после чего перебрался в брянское «Динамо». Максим принял участие в 26 поединках ФНЛ, отметившись пятью забитыми мячами.

В прошлом сезоне первенства ФНЛ «Нефтехимик» набрал 70 баллов и финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице.