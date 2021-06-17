Ташаев может перейти в «Ротор»

Волгоградский «Ротор», вылетевший по итогам прошлого сезона из Премьер-лиги, хочет усилить среднюю линию экс-полузащитником московского «Спартака» Александром Ташаевым. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 26-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента. «Красно-белые» после завершения сезона-2020/2021 объявил о расставании с Ташаевым.

Александр в минувшем сезоне часто страдал от травм и выступал только за вторую команду «Спартака» в первенстве ФНЛ. Хавбек принял участие в 16 поединках и не отметился результативными действиями.