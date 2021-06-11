«Ротор» усилился полузащитником «Ростова»

Волгоградский «Ротор» усилил среднюю линию команды полузащитником Георгием Махатадзе, выступавшим во второй части минувшего сезона за «Ростов». О трансфере сообщила пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что 23-летний футболист является воспитанником академии столичного «Локомотива». Он также поиграл за «Казанку», казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Махатадзе провел десять поединков, отметившись десятью забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценили его стоимость в 600 тысяч евро.

По итогам сезона-2020/2021 «Ротор» вылетел из Премьер-лиги в ФНЛ.