Латышонок: «Мои конкуренты — «лимитчики». Это делает конкуренцию нечестной»

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну объяснил, кто такие «лимитчики».

— Как закончилась история с вашим уходом из «Краснодара»?

— Месяца полтора ходил ко всему руководству, просил, чтобы отпустили. В итоге получилось. С помощью агента выкупили меня.

— Вы сами с агентом выкупили свой контракт, или к тому времени уже активизировалась «Балтика»?

— Нет, у меня сначала появился агент, а потом уже через него мы вышли на «Балтику». И уже после этого я около двух месяцев пытался перейти.

— Тогда интерес от «Балтики» был безальтернативен? Только она была в вас заинтересована?

— Да. Может и были другие команды, но это уже у агента надо спрашивать.

— Сейчас же вы один из лидеров калининградцев и точно один из самых высокостоящих игроков команды. На сегодняшний день поступают предложения из клубов рангом повыше? Или отработаете контракт в «Балтике» до конца?

—Уже было несколько вариантов, но без конкретики. Впрочем, я не могу ничего говорить точно, мне очень нравится в «Балтике». Правда, на вратарской позиции мои конкуренты — «лимитчики». Это делает конкуренцию нечестной. Но наш состав ещё комплектуется. Так что ждём сильных игроков. «Лимитчиков» — в том числе.

— Интересное определение. «Лимитчики» — российские игроки, приобретаемые для сохранения лимита?

— В составе клуба ФНЛ должен быть игрок моложе 21 года. Это — «лимитчики». (В течение всего матча в составе команды должен находиться игрок, чей возраст не превышает 21 год — прим. ред.).

Латышонок: «Из «Краснодара» просто так тебя никогда не отпустят»