Латышонок: «Мои конкуренты — «лимитчики». Это делает конкуренцию нечестной»

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10 Июня 2021, 12:00,
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Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну объяснил, кто такие «лимитчики».
— Как закончилась история с вашим уходом из «Краснодара»?
— Месяца полтора ходил ко всему руководству, просил, чтобы отпустили. В итоге получилось. С помощью агента выкупили меня.
— Вы сами с агентом выкупили свой контракт, или к тому времени уже активизировалась «Балтика»?
— Нет, у меня сначала появился агент, а потом уже через него мы вышли на «Балтику». И уже после этого я около двух месяцев пытался перейти.
— Тогда интерес от «Балтики» был безальтернативен? Только она была в вас заинтересована?
— Да. Может и были другие команды, но это уже у агента надо спрашивать.
— Сейчас же вы один из лидеров калининградцев и точно один из самых высокостоящих игроков команды. На сегодняшний день поступают предложения из клубов рангом повыше? Или отработаете контракт в «Балтике» до конца?
—Уже было несколько вариантов, но без конкретики. Впрочем, я не могу ничего говорить точно, мне очень нравится в «Балтике». Правда, на вратарской позиции мои конкуренты — «лимитчики». Это делает конкуренцию нечестной. Но наш состав ещё комплектуется. Так что ждём сильных игроков. «Лимитчиков» — в том числе.
— Интересное определение. «Лимитчики» — российские игроки, приобретаемые для сохранения лимита?
— В составе клуба ФНЛ должен быть игрок моложе 21 года. Это — «лимитчики». (В течение всего матча в составе команды должен находиться игрок, чей возраст не превышает 21 год — прим. ред.).
Латышонок: «Из «Краснодара» просто так тебя никогда не отпустят»
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Балтика, Евгений Латышонок