|
08 Июня 2021, 19:39,
|
|
Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Балтике». Калининградский клуб официально объявил о подписании с 34-летним узбекистанским защитником контракта на ближайший сезон с возможностью продления ещё на год.
В сезоне 2020/2021 Денисов выступал за «Томь». Команда финишировала в нижней части турнирной таблицы первенства ФНЛ и вылетела в ПФЛ.
Добавим, что «Балтика» в завершившемся сезоне заняла пятое место в ФНЛ. От повысившегося в классе до РПЛ «Нижнего Новгорода» калининградцы отстали на 15 очков.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Балтика, Трансферы футбола - лето 2021, Виталий Денисов, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021