Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Балтике». Калининградский клуб официально объявил о подписании с 34-летним узбекистанским защитником контракта на ближайший сезон с возможностью продления ещё на год.

В сезоне 2020/2021 Денисов выступал за «Томь». Команда финишировала в нижней части турнирной таблицы первенства ФНЛ и вылетела в ПФЛ.

Добавим, что «Балтика» в завершившемся сезоне заняла пятое место в ФНЛ. От повысившегося в классе до РПЛ «Нижнего Новгорода» калининградцы отстали на 15 очков.