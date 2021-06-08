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​Виталий Денисов продолжит карьеру в «Балтике»

08 Июня 2021, 19:39,

Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Балтике». Калининградский клуб официально объявил о подписании с 34-летним узбекистанским защитником контракта на ближайший сезон с возможностью продления ещё на год.

В сезоне 2020/2021 Денисов выступал за «Томь». Команда финишировала в нижней части турнирной таблицы первенства ФНЛ и вылетела в ПФЛ.

Добавим, что «Балтика» в завершившемся сезоне заняла пятое место в ФНЛ. От повысившегося в классе до РПЛ «Нижнего Новгорода» калининградцы отстали на 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Балтика, Трансферы футбола - лето 2021, Виталий Денисов, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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