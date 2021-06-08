Кто больше всего подорожал в ФНЛ

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08 Июня 2021, 06:43,
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|ФИО
|Клуб
|% изменения стоимости
|Дмитрий Воробьев
|Оренбург
|328,6
|Эдуард Сперцян
|Краснодар-2
|255,6
|Иван Сергеев
|Крылья Советов
|206,7
|Александр Каплиенко
|Торпедо
|140
|Ростислав Солдатенко
|Алания
|140
|Егор Голенков
|Крылья Советов
|84,6
|Артём Мещанинов
|Балтика
|83,3
|Кирилл Гоцук
|Нижний Новгород
|71,4
|Артур Галоян
|Велес
|60
|Момо Янсане
|Нижний Новгород
|57,9
У Кирилла Гоцука есть серебряная медаль Кубка России сезона 2017/2018. Тогда защитник защищал цвета курского «Авангарда». Раскрыться по-настоящему Кириллу удалось в 28 лет, когда он провёл один из лучших своих сезонов и позволил «Нижнему Новгороду» завоевать путёвку в РПЛ, а вместе с тем и увеличить свою стоимость на 71%, доведя её до 900 тыс. евро. Самый опытный игрок из нашего списка наверняка продлит контракт со своим нынешним клубом и через месяц сыграет в составе нижегородцев в РПЛ. Воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплёва Егор Голенков не претендовал на звание лучшего бомбардира сезона, конкурируя со своим одноклубником Иваном Сергеевым, но у него получилось забить 12 мячей и увеличить свою трансферную стоимость до 600 тыс. евро.
Пятёрку лучших открывает единственный голкипер в нашем списке Ростислав Солдатенко. Двадцатичетырёхлетний вратарь пропустил всего 36 мячей в 40 матчах, регулярно выручая свою команду. Было бы интересно посмотреть за действиями голкипера «Алании» в переходных матчах, но отечественные футбольные функционеры решили по-своему, не предоставив нам такого шанса. Украинец Александр Каплиенко, как и Солдатенко, увеличил свою стоимость на 140%. 25-летний защитник оказался в московском «Торпедо», расторгнув зимой контракт с «Тамбовом». До «автозаводцев» Каплиенко сыграл за «Металлист», одесский «Черноморец», тбилисское «Динамо» и за все возрасты национальной команды. Ждём появления Каплиенко в главной сборной Украины. Тройку лидеров открывает Иван Сергеев, прибавивший 1,55 млн евро к своей стоимости. Абсолютный рекорд лиги! И это неудивительно, форвард по ходу сезона установил несколько рекордов, которые связаны с количеством забитых мячей (большее количество голов, хет-триков, лучшая результативность). Сергеев настроен выступать в РПЛ в составе «Крыльев Советов», но смогут ли его удержать в Самаре?
Двадцатилетний Эдуард Сперцян — самый юный в нашем списке. Его называют одним из самых талантливых игроков лиги, а в активе у атакующего полузащитника уже игра за национальную команду Армении. Вероятно, в следующем году мы будем чаще видеть Сперцяна в основном составе «Краснодара». Лидер списка игроков ФНЛ, увеличивших свою стоимость, Дмитрий Воробьев из «Оренбурга». По ходу сезона полузащитник сменил «Волгарь» на «горожан», но это не помешало ему забить 25 голов за сезон и увеличить свою стоимость в 3,3 раза. Вероятно, 23-летнего форварда точно стоит ждать в РПЛ, в отличие от «Оренбурга». Каждый из игроков представленного списка ярко проявил себя в прошедшем сезоне, за что и удостоился награды в виде увеличения цены. Поможет ли этот факт футболистам в их дальнейшей карьере?
Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру Лицин
|Теги: Крылья Советов, Торпедо Москва, Алания, Оренбург, Балтика, Нижний Новгород, Велес, Иван Сергеев, Дмитрий Воробьёв, Кирилл Гоцук, Егор Голенков