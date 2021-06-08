Кто больше всего подорожал в ФНЛ

ФИО Клуб % изменения стоимости Дмитрий Воробьев Оренбург 328,6 Эдуард Сперцян Краснодар-2 255,6 Иван Сергеев Крылья Советов 206,7 Александр Каплиенко Торпедо 140 Ростислав Солдатенко Алания 140 Егор Голенков Крылья Советов 84,6 Артём Мещанинов Балтика 83,3 Кирилл Гоцук Нижний Новгород 71,4 Артур Галоян Велес 60 Момо Янсане Нижний Новгород 57,9

Сезон ФНЛ завершён, а вместе с тем портал transfermarkt изменил стоимость игроков. Кто прибавил в цене и готов заинтересовать собой клубы РПЛ? Разберемся в этой статье. Открывает первую десятку нападающий «Нижнего Новгорода» Момо Янсане. Форвард находится в клубе в аренде из «Блэк Старз», представляющего элитный дивизион Гвинеи. Видимо, нижегородцы активируют опцию на выкуп, отдав за перспективного нападающего, забившего шесть мячей в 16 матчах прошлого сезона, круглую сумму. На 60% увеличил свою стоимость Артур Галоян. Атакующий полузащитник провёл 39 матчей за «Велес» и отметился пятью голами. Похоже, 21-летнего игрока стоит ожидать в РПЛ, вероятно, уже в следующем году.

У Кирилла Гоцука есть серебряная медаль Кубка России сезона 2017/2018. Тогда защитник защищал цвета курского «Авангарда». Раскрыться по-настоящему Кириллу удалось в 28 лет, когда он провёл один из лучших своих сезонов и позволил «Нижнему Новгороду» завоевать путёвку в РПЛ, а вместе с тем и увеличить свою стоимость на 71%, доведя её до 900 тыс. евро. Самый опытный игрок из нашего списка наверняка продлит контракт со своим нынешним клубом и через месяц сыграет в составе нижегородцев в РПЛ. Воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплёва Егор Голенков не претендовал на звание лучшего бомбардира сезона, конкурируя со своим одноклубником Иваном Сергеевым, но у него получилось забить 12 мячей и увеличить свою трансферную стоимость до 600 тыс. евро.

Пятёрку лучших открывает единственный голкипер в нашем списке Ростислав Солдатенко. Двадцатичетырёхлетний вратарь пропустил всего 36 мячей в 40 матчах, регулярно выручая свою команду. Было бы интересно посмотреть за действиями голкипера «Алании» в переходных матчах, но отечественные футбольные функционеры решили по-своему, не предоставив нам такого шанса. Украинец Александр Каплиенко, как и Солдатенко, увеличил свою стоимость на 140%. 25-летний защитник оказался в московском «Торпедо», расторгнув зимой контракт с «Тамбовом». До «автозаводцев» Каплиенко сыграл за «Металлист», одесский «Черноморец», тбилисское «Динамо» и за все возрасты национальной команды. Ждём появления Каплиенко в главной сборной Украины. Тройку лидеров открывает Иван Сергеев, прибавивший 1,55 млн евро к своей стоимости. Абсолютный рекорд лиги! И это неудивительно, форвард по ходу сезона установил несколько рекордов, которые связаны с количеством забитых мячей (большее количество голов, хет-триков, лучшая результативность). Сергеев настроен выступать в РПЛ в составе «Крыльев Советов», но смогут ли его удержать в Самаре?

Двадцатилетний Эдуард Сперцян — самый юный в нашем списке. Его называют одним из самых талантливых игроков лиги, а в активе у атакующего полузащитника уже игра за национальную команду Армении. Вероятно, в следующем году мы будем чаще видеть Сперцяна в основном составе «Краснодара». Лидер списка игроков ФНЛ, увеличивших свою стоимость, Дмитрий Воробьев из «Оренбурга». По ходу сезона полузащитник сменил «Волгарь» на «горожан», но это не помешало ему забить 25 голов за сезон и увеличить свою стоимость в 3,3 раза. Вероятно, 23-летнего форварда точно стоит ждать в РПЛ, в отличие от «Оренбурга». Каждый из игроков представленного списка ярко проявил себя в прошедшем сезоне, за что и удостоился награды в виде увеличения цены. Поможет ли этот факт футболистам в их дальнейшей карьере?

Константин Лицин