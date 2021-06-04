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Получится ли у Дмитрия Хохлова вернуть «Ротор» в РПЛ?

04 Июня 2021, 06:09,
Волгоградский «Ротор» оказался заложником судьбы. В заключительном туре против новобранца РПЛ сыграла даже погода. Жара в Уфе не позволила провести все матчи в одно время. В результате прямые конкуренты волгоградского клуба получили шанс «разыграть» спасительную позицию без участия «Ротора». При этом подопечные Хасанби Биджиева могли всё сделать наоборот, но на третьей добавленной минуте матча против «Рубина» получили пенальти в свои ворота. Деспотович подвёл итог годичного выступления волгоградского клуба в элите российского футбола.
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Неудивительно, что решать задачу возвращения клуба в РПЛ предстоит новому главному тренеру. В качестве рулевого «Ротора» выбран Дмитрий Хохлов. Старшему поколению болельщиков Дмитрий Валерьевич знаком в качестве игрока московского ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо», голландского ПСВ, испанского «Реал Сосьедада». На счету Хохлова 53 матча за национальную сборную. Его промах на последних минутах матча с Украиной в 1999-м стоит перед глазами до сих пор. Вот если бы попал! Однако осталась только тяжесть воспоминания от единственного неудачного действия Филимонова. Хохлова-игрока выделяет требовательность к себе. Будь то 90-е годы или конец нулевых, он непременно попадал в список «33 лучших игроков сезона». Сказываются пять лет, проведённые в Европе. Стоит отметить, что именно в Нидерландах и Испании Дмитрий брал титулы, выигрывая Суперкубок и серебряные медали Ла Лиги. В России все достижения были достигнуты в «Локомотиве», с которым в 2004-м и 2005 годах Хохлов выигрывал титул чемпиона России и Суперкубок.

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Тренерскую карьеру Дмитрий Валерьевич начал десять лет назад, ассистируя Дану Петреску и работая в молодёжной команде «Динамо», в которой и завершил карьеру игрока. Первый опыт работы в качестве главного тренера (без приставки и.о., которая была в течение недели в «Динамо») пришёлся на «Кубань». Три месяца работы в Краснодаре не принесли ни одной победы. После года простоя получил предложение поработать с «Динамо-2», которое прекратило своё существование по причине нехватки денежных средств. Итогом работы стал переход вместе с игроками в молодёжную команду. Здесь же получилось выиграть первый титул в качестве наставника, приведя юношей «Динамо» к золотым медалям первенства России.

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Казалось, что успех можно будет развить и в главной команде «Динамо», но 27% побед за два года говорят об обратном. Полтора года паузы — и неожиданное назначение в «Ротор». По признанию самого Хохлова, у него были предложения из РПЛ, но желания работать в клубах, которые не ставят перед собой задач, не было. Вместе с собой в Волгоград Дмитрий Валерьевич пригласил Евгения Алдонина и Евгения Плотникова. Теперь важно решить вопрос по составу: так как контракты большинства игроков завершились, то Хохлову предстоит собрать, по сути, новую команду. Перед «Ротором» стоит серьёзная задача, особенно с учётом того, что в новом сезоне ФНЛ «Оренбург» и «Алания» вновь будут доказывать свою состоятельность на РПЛ, а заодно и достраивать стадионы, «Торпедо» вместе с «Нефтехимиком» станут навязывать борьбу конкурентам, ну а «Балтика» всегда считалась неприятным соперником.. Станет ли Волгоград лучшей командой в карьере Хохлова или его вновь ждут неудачи — это покажет проведённая селекция и скорый старт сезона.

Константин Лицин

Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Ротор, Дмитрий Хохлов
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