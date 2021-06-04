Получится ли у Дмитрия Хохлова вернуть «Ротор» в РПЛ?

|
04 Июня 2021, 06:09,
|
|
Неудивительно, что решать задачу возвращения клуба в РПЛ предстоит новому главному тренеру. В качестве рулевого «Ротора» выбран Дмитрий Хохлов. Старшему поколению болельщиков Дмитрий Валерьевич знаком в качестве игрока московского ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо», голландского ПСВ, испанского «Реал Сосьедада». На счету Хохлова 53 матча за национальную сборную. Его промах на последних минутах матча с Украиной в 1999-м стоит перед глазами до сих пор. Вот если бы попал! Однако осталась только тяжесть воспоминания от единственного неудачного действия Филимонова. Хохлова-игрока выделяет требовательность к себе. Будь то 90-е годы или конец нулевых, он непременно попадал в список «33 лучших игроков сезона». Сказываются пять лет, проведённые в Европе. Стоит отметить, что именно в Нидерландах и Испании Дмитрий брал титулы, выигрывая Суперкубок и серебряные медали Ла Лиги. В России все достижения были достигнуты в «Локомотиве», с которым в 2004-м и 2005 годах Хохлов выигрывал титул чемпиона России и Суперкубок.
Тренерскую карьеру Дмитрий Валерьевич начал десять лет назад, ассистируя Дану Петреску и работая в молодёжной команде «Динамо», в которой и завершил карьеру игрока. Первый опыт работы в качестве главного тренера (без приставки и.о., которая была в течение недели в «Динамо») пришёлся на «Кубань». Три месяца работы в Краснодаре не принесли ни одной победы. После года простоя получил предложение поработать с «Динамо-2», которое прекратило своё существование по причине нехватки денежных средств. Итогом работы стал переход вместе с игроками в молодёжную команду. Здесь же получилось выиграть первый титул в качестве наставника, приведя юношей «Динамо» к золотым медалям первенства России.
Казалось, что успех можно будет развить и в главной команде «Динамо», но 27% побед за два года говорят об обратном. Полтора года паузы — и неожиданное назначение в «Ротор». По признанию самого Хохлова, у него были предложения из РПЛ, но желания работать в клубах, которые не ставят перед собой задач, не было. Вместе с собой в Волгоград Дмитрий Валерьевич пригласил Евгения Алдонина и Евгения Плотникова. Теперь важно решить вопрос по составу: так как контракты большинства игроков завершились, то Хохлову предстоит собрать, по сути, новую команду. Перед «Ротором» стоит серьёзная задача, особенно с учётом того, что в новом сезоне ФНЛ «Оренбург» и «Алания» вновь будут доказывать свою состоятельность на РПЛ, а заодно и достраивать стадионы, «Торпедо» вместе с «Нефтехимиком» станут навязывать борьбу конкурентам, ну а «Балтика» всегда считалась неприятным соперником.. Станет ли Волгоград лучшей командой в карьере Хохлова или его вновь ждут неудачи — это покажет проведённая селекция и скорый старт сезона.
Константин Лицин
|
Евро-Футбол.Ру Лицин
|Теги: Ротор, Дмитрий Хохлов