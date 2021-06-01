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​«Шинник» подтвердил назначение Евсеева

01 Июня 2021, 16:22,

«Шинник» посредством своего официального сайта сообщил о назначении Вадима Евсеева главным тренером команды. Информацию о сроке контракта и других его условиях клуб в объявлении раскрывать не стал.

Напомним, Вадим Евсеев находился без работы с осени прошлого года после ухода с тренерского мостика «Уфы» по причине неудовлетворительных результатов команды в стартовом отрезке чемпионата.

По итогам завершившегося сезона «Шинник» занял последнее, 22 место в первенстве ФНЛ. В 42 матчах сезона ярославцы смогли раздобыть только 25 зачётных баллов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шинник, Вадим Евсеев
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