​«Шинник» подтвердил назначение Евсеева

«Шинник» посредством своего официального сайта сообщил о назначении Вадима Евсеева главным тренером команды. Информацию о сроке контракта и других его условиях клуб в объявлении раскрывать не стал.

Напомним, Вадим Евсеев находился без работы с осени прошлого года после ухода с тренерского мостика «Уфы» по причине неудовлетворительных результатов команды в стартовом отрезке чемпионата.

По итогам завершившегося сезона «Шинник» занял последнее, 22 место в первенстве ФНЛ. В 42 матчах сезона ярославцы смогли раздобыть только 25 зачётных баллов.