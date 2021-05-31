Давыдов: «Меня называют «Месси» чаще, чем по имени»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Давыдов не хочет ассоциироваться с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

В возрасте 15 лет Давыдов пришёл в молодёжную команду «Спартака», откуда дошёл до основного состава, где получил прозвище «Месси». С 2013 по 2018 годы полузащитник провёл в арендах и во второй команде «красно-белых». Затем в карьере Давыдова была ФНЛ с «Нижним Новгородом» и «Томью», а также софийский ЦСКА.

Для Sport24 Давыдов заявил, что ему надоели сравнения с Месси, потому что его называют фамилией аргентинца чаще, чем по имени.

Сейчас 26-летний игрок находится без клуба, но хотел бы вернуться в РПЛ, хоть и понимает, что сперва придётся набирать форму в ФНЛ.