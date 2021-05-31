К чему приведет объединение ФНЛ и ПФЛ

Российский футбол ждут очередные перемены. Руководство ПФЛ на заседании в Доме футбола рекомендовало своим клубам выступать в Лиге под управлением Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Каждый из клубов, выступающих в третьем по значимости дивизионе России, где первенство ещё продолжается, должно до 4 июня уведомить администрацию Лиги о готовности принять участие в ФНЛ сезона 2021/22. К чему такие перемены и чего ждать от новой «большой» лиги?

По факту, ничего не меняется. ПФЛ будет переименована в ФНЛ, а её 64 участника (17 команд в группе 1; по 16 — в группе 2 и 3; 15 — в группе 4) остаются в игре. Для руководства «лучшей лиги мира» этот шаг был необходим для того, чтобы поддержать проводимый ребрендинг. Напомню, что год назад ФНЛ сменила логотип, но настало время решительных действий. Потраченные деньги необходимо отбивать оправданными шагами. И если сменил «картинку лиги», то настало время расширять горизонты

Любопытно, что десять лет назад подобная история уже была. Клубы первого дивизиона в декабре 2010 года совершили бархатную революцию, создав ФНЛ, что позволило сделать жертвой Николая Толстых (президента Профессиональной футбольной лиги того времени). Убрав Толстых, Фурсенко лоббировал идею перехода на систему «осень-весна», собрав подписи с руководителей клубов, которые ещё недавно писали жалобы президенту о нежелании играть зимой. Были также пожелания создать успешную коммерческую лигу, организовать телетрансляции, в идеале выйти на самоокупаемость клубов! Из всего «громадья» планов удалось реализовать трансляции. Они сейчас на должном уровне. Но здесь спасибо стоит сказать техническому прогрессу, который довёл Интернет до тех мест, где играют клубы ФНЛ. «Осень-весну» хотят вернуть в исходное положение, а регулярные финансовые проблемы не позволяют говорить о самоокупаемости.

К чему же сейчас повторять события тех дней? Очередные изменения приведут к созданию лишь двух профессиональных лиг в нашем футболе. Нет, это не будет в следующем сезоне, но шаг уже сделан. Со временем ФНЛ будет разбита на две лиги (по географическому принципу), что позволит сэкономить на транспортных расходах. Клубы, не вошедшие в каждую из лиг, станут представителями «Региональной лиги» (любителей), где будут играть местные воспитанники. Похоже, что это станет шагом в бездну для команд, представляющих небольшие города. Увидеть «большой футбол», с учётом реформы в Кубке России, в глубинке станет практически невозможно. Пока же президент ФНЛ Александр Алаев говорит о сохранении спортивного принципа, сокращении числа клубов «лучшей лиги мира» до 20 и обмене худших команд первенства с последними победителями ПФЛ, которая уже скоро станет историей…

Константин Лицин